"Me cuesta dormir, el dolor es fuerte, el tenis me hizo mierda por dentro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex tenista chileno Marcelo Ríos confesó que el tenis lo dejó “hecho mierda por dentro” por todas las secuelas que vive a causa de las exigencias físicas del deporte. “Me rompí el labrum y aparte tuve una descomprensión del ciático. Me cuesta dormir. El dolor en las noches es fuerte; en el día me duele menos, porque me gusta moverme, pero cojeo”.

Ríos, que supo ser el número uno del mundo, informó que sufrió una nueva intervención quirúrgica, a causa de los problemas que arrastra desde su época de tenista, y resaltó: “Estoy haciendo rehabilitación yo solo, porque siempre he tenido el concepto de que las compresas y el calorcito es una pérdida de tiempo. Nunca me imagine una lesión en la cadera, pero analizándolo bien, todos los tenistas han cagado de la cadera: Kuerten, Murray. Es lo que te deja el tenis. A mí me dejó bien económicamente, gracias a Dios, pero hecho mierda por dentro”.

Desde Estados Unidos, donde reside, el chileno dialogó con La Tercera y le pegó con dureza a la ATP. "Es la mierda más grande que existe". Y defendió su ataque al establecer que en su época se taparon algunos dopajes y entre ellos el del estadounidense Andre Agassi. "Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Ellos sí que son una mierda, todos gringos".

Además agregó: “A la ATP la encuentro la hueva más mierda que existe. En esa época los Masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé. Si yo no medía 1,90… Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el huevón que mide 2,14. Estaba viendo a Karlovic, tiene 40 años… ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde un edificio!”.