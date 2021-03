Sin su majestad: Roger Federer confirmó que no jugará el ATP 500 de Dubai

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roger Federer confirmó que no competirá en el ATP 500 de Dubai la próxima semana para centrarse en los entrenamientos y con el objetivo de seguir afrontando su meta de llegar en las mejores condiciones posibles a la gira de césped que incluye nada menos que Wimbledon.

"Ha sido genial estar de vuelta en el circuito ATP. Me encantó cada minuto jugando en Doha una vez más. Un gran agradecimiento al mejor y fiel equipo que me ayudó a llegar aquí. He decidido que es mejor volver a entrenar y, como consecuencia, he decidido retirarme de Dubai la semana que viene", dijo el número seis del mundo en sus redes sociales.

Después de caer frente a Nikoloz Basilashvili en Doha, en una hora y 50 minutos, tras desaprovechar una bola de partido, el de Basilea ha decidido que necesita más horas de entrenamiento para poder competir con garantías.

Su falta de adaptación tras 405 días de inactividad en el circuito quedó en evidencia en Doha, donde superó con problemas a su primer rival, el británico Daniel Evans, y luego cayó en cuartos con Basilashvili.

La baja de Federer en Dubai se une a la del español Rafael Nadal, quien el miércoles comunicó también que renunciaba a una invitación para competir allí, al sentir que todavía no está listo físicamente.

Rafael Nadal explicó que pensó "seriamente en jugar" en Dubai, pero "no" cree "que esté listo para jugar todavía", tras sus problemas de espalda. El español agradeció a la organización su "amable invitación" y le deseó "mucha suerte con el torneo".

"Un agradecimiento especial al director del torneo, Salah Talak, ya que soy consciente de sus esfuerzos para garantizar una llegada sin problemas a Dubai durante esta pandemia de coronavirus sin precedentes y tiempos difíciles para todos", agregó Nadal.

Tampoco estará en la cita el escocés Andy Murray, quien debido al nacimiento de su cuarto hijo no jugará el ATP 500 de Dubai en lo que iba a ser el cuarto torneo de su temporada luego de haberse perdido la gira por Australia, incluido el primer Grand Slam del calendario, luego de contraer coronavirus.