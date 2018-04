Llanes: Un pequeño que se hizo gigante

Con apenas 15 años, Francisco Llanes se transformó en el segundo uruguayo más joven en debutar en Copa Davis y se dio el gusto de hacerlo con una gran victoria para coronar el 4-1 de Uruguay frente a Venezuela en el Carrasco Lawn Tennis.



El sanducero, que el próximo lunes cumplirá 16 años, venció al venezolano Brandon Pérez, de 18, también debutante en el torneo de naciones, en cifras de 5-7, 6-3 y 13-11 en el súper tiebreak.



“Disfruté mucho esta semana que ha sido de las mejores de mi formación. Hoy (por ayer) dormí muy bien, me levanté como si fuera a jugar todos los días. Estaba al cien por ciento para hacerlo”, dijo Llanes tras el encuentro que ganó en dos horas y 4 minutos.



Respecto al partido, el sanducero explicó que “me costó dejar a un lado los nervios, sobre todo en el primer set, donde se notó más. Pero en el segundo me pude soltar y estuve más en la cancha, aflojé un poco, me sentí mucho mejor y jugué más al tenis”.



Llanes, quien está tercero en el ranking de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y 1276 en la clasificación de la Federación Internacional de Tenis (ITF) tuvo para esta serie frente a Venezuela su primera nominación en el equipo de Copa Davis.



Ayer, antes de que comenzara la jornada en el Carrasco Lawn Tennis, el secreto a voces que se repetía era que si Uruguay ganaba el dobles y Pablo Cuevas su partido frente a Ricardo Rodríguez, “Bebu” Cuevas no jugaría el último punto para darle el lugar a Llanes y eso se terminó confirmando con los resultados unas horas más tarde.



El sanducero saltó a la cancha y vivió con 15 años su primera experiencia en Copa Davis con el equipo uruguayo: “Siempre disfruté del partido y de todos los momentos. Fue algo muy bueno para mí poder jugar este partido. Los nervios estuvieron pero no afectaron mi tenis, pude jugar siempre y bien. Es un orgullo”.