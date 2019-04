La leyenda suiza continúa...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El suizo Roger Federer agrandó aun más su leyenda al ganar ayer su cuarto título del Abierto de Miami, a 17 años de haber jugado su primera final -perdida en 2002 frente al estadounidense Andre Agassi- y a 20 de su primera participación en el torneo.

“Haber disputado este torneo por primera vez en 1999 y hacerlo ahora 20 años después con un nuevo título significa mucho para mí y especialmente demuestra que toda la transformación que he tenido como profesional ha sido positiva”, destacó Federer, de 37 años (8 de agosto de 1981).

Federer no sólo ganó su cuarto título en Miami, sólo superado por el estadounidense Andre Agassi y el serbio Novak Djokovic (que tienen seis cada uno), sino que también demostró que es actualmente el tenista más en forma del circuito ATP.

“La verdad es que a pesar de la derrota que sufrí en la final de Indian Wells ante Dominic Thiem llegué al torneo con toda la confianza y he ido de menos a más para concluirlo sin haber cedido ningún set en los seis partidos que disputé”, analizó Federer, que se llevó un premio en dinero de 1.354.000 dólares, además de los 1.000 puntos para la clasificación ATP, en la que a partir de hoy se ubicará cuarto. Delante suyo solo estarán Novak Djokovic (1°), Rafael Nadal (2°) y Alexander Zverev (3°).

En lo que va de la temporada Federer tiene ganados 2.793.157 dólares, lo que totalizan 123.308.073 dólares en toda su carrera, sólo superado en ambos aspectos por Djokovic (US$ 129.000.709).



Federer, que apenas necesitó una hora y cuatro minutos para imponerse por 6-1, 6-4 al campeón defensor John Isner, reconoció que la manera positiva como comenzó el partido fue la clave. “Fue un comienzo soñado, bajando mis nervios para romper en el juego de apertura”, admitió Federer tras el partido que se disputó en el Hard Rock Stadium, la nueva sede del torneo. “Fue una semana muy especial para mí y estoy muy feliz con lo que conseguí”.

Federer, quien también ganó los títulos en las ediciones 2005, 2006 y 2017, no dio nunca opción a Isner a meterse en el partido al conseguir 17 golpes ganadores, incluidos seis de revés, mientras que se aprovechaba de los 17 errores no forzados cometidos por el estadounidense.



“Presioné bien con mis devoluciones y estuve agresivo para que Isner no se sintiera nunca cómodo con su saque, algo que no debes permitir dado que si lo consigue te destruye”, destacó Federer.

Por su parte, Isner admitió que jugó con una molestia en su pie que “no me dejaba rendir al máximo” ante “el mejor jugador de la historia”.



El suizo, en lo que va de la temporada, ya jugó tres finales consecutivas y logró el segundo título, sumando un total de 101 en su carrera.

Federer también se convierte en esta temporada en el único tenista que ha ganado varios títulos y rompe la racha de 19 competencias consecutivas en las que se había dado un campeón diferente en cada uno de ellos.