La leyenda del mejor de la historia continúa

El suizo Roger Federer (N.2) batió al croata Marin Cilic (N.6) en cinco sets; 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6 y 6-1, este domingo en la final del Abierto de Australia, una victoria que le permite llevar a 20 su récord de victorias en torneos del Grand Slam.



"Estoy muy feliz, es inevitable. Es un sueño hecho realidad, el cuento de hadas continúa para mí. Después del gran año pasado, esto es increíble", declaró entre lágrimas la leyenda en la entrega de trofeos.



"Es por ustedes, los que están en este estadio, por los que sigo entrenando, gracias por todo. Y a mi equipo, les quiero", dijo antes de romper a llorar, con la voz cortada por la emoción.



Federer, de 36 años y que jugaba su 30ª final de Grand Slam, ganó por sexta vez en Melbourne, igualando el récord del torneo, que ahora comparte con el serbio Novak Djokovic y con el australiano Roy Emerson.



Su cuenta de victorias y derrotas en Melbourne es de 94-13, mientras que en Grand Slam alcanza las 332-52.



En la batalla por la historia, Federer se convierte en el primer jugador que alcanza los 20 trofeos grandes, cuatro más que su gran rival, Rafael Nadal, que se retiró en cuartos ante Cilic.



Este domingo en la Rod Laver Arena parecía que se encaminaba hacia un triunfo cómodo, cuando ganaba por 2 sets a 1 y se imponía 2-0 con bola de 3-0 en la cuarta manga, pero Cilic reaccionó y llevó el duelo a la quinta, donde el suizo impuso su calidad con rotundidad. Venció en tres horas y tres minutos.



"Fue un gran viaje hasta la final, pueden haber sido las mejores dos semanas de mi vida, pero Roger jugó un gran quinto set", declaró Cilic.



La final se disputó en condiciones de 'indoor', con el techo de la pista desplegado debido al calor (38 grados cuando comenzó el partido, a las 19h30 locales.



Con el escenario preferido de Federer, Cilic tuvo problemas para mantener su servicio desde el principio. Además no estaba cómodo con su raquetas, que cambió en su segundo saque. Rápidamente se vio con un 3-0 en contra, tras dos roturas, que ya no pudo remontar, para ceder la primera manga en 24 minutos.



En la segunda manga las fuerzas se igualaron. Cilic se acercó a su mejor nivel y se vio tenis de muchos quilates. Se llegó al tie break y por fin el croata se convirtió en el primer jugador en ganar un set a Federer en el torneo.



El tercer set se pareció al primero y en el cuarto Cilic fue capaz de remontar, al imponer su juego de ataque y acertar a defender su servicio. Así que se llegó al quinto.



En la manga definitiva Federer, que parecía en trayectoria descendente durante el partido, realzó su tenis y se situó 3-0, una diferencia insalvable para el croata, que dejó una gran imagen en la Rod Laver Arena.



Cilic, vencedor del US Open 2014 y finalista del pasado Wimbledon, también ante Federer en un partido que jugó lastrado por las ampollas, demostró que está hecho de la 'pasta' de los ganadores, como había avisado la leyenda suiza en la víspera.



Con su triunfo Federer, que cumplirá 37 años el 8 de agosto, continúa desafiando al tiempo. Es el segundo vencedor de Grand Slam de más edad tras el australiano Ken Rosewall (37 años en 1974).



El éxito de este domingo no le servirá para recuperar la primera plaza mundial, pero deja la diferencia con Nadal en tan solo 155 puntos.





LOS 20 GRANDES DE ROGER Así llegó a la impresionante suma Abierto de Australia: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Roland Garros: 1 (2009)

Wimbledon: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

Abierto de Estados Unidos: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Federer, que es profesional desde el año 1998, acumula en su carrera 96 títulos individuales. Fue campeón en una ocasión de la Copa Davis (2014) y tiene también una medalla de oro en Juegos Olímpicos, la que logró en dobles con Stan Wawrinka en Beijing 2008.