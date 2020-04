Kyrgios y una espectacular acción solidaria con víctimas del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tenista australiano Nick Kyrgios, confinado en su casa de Canberra, donde espera el fin de la pandemia de coronavirus, mostró su lado más solidario al comprometerse a ayudar a las personas que puedan estar pasando hambre. "Si alguien se queda sin comida en tiempos difíciles, no duerma con el estómago vacío", escribió Kyrgios en su cuenta de Instagram.

Kyrgios, que ya había lucido como un ciudadano muy comprometido con su país cuando a principios de 2020 durante los incendios forestales en Australia inició una campaña que recaudó millones de dólares para las víctimas de la crisis, ahora prometió llevar comida a la puerta de las casas de todos aquellos que le escriban un mensaje.

”Si ALGUIEN no está trabajando / no está obteniendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son difíciles ... por favor, no duerma con el estómago vacío”, escribió Kyrgios en Instagram con el subtítulo “conversación real”.

”No tenga miedo ni se avergüence de enviarme un mensaje privado. Estaré más que feliz de compartir lo que tenga. Incluso solo por una caja de fideos, una barra de pan o leche. ¡Lo dejaré en la puerta de tu casa, sin hacer preguntas!”, agregó el australiano.

Kyrgios, de 24 años, espera en Canberra la reanudación del mundo del tenis.