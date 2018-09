Juan Martín del Potro tras la derrota: "Estuve llorando desde que terminó el partido"

Juan Martín del Potro no pudo contener la emoción en la conferencia de prensa posterior a la final del US Open que perdió frente a Novak

Djokovic , y confesó lo que hizo desde que culminó el partido hasta que debió enfrentar a los medios.



"No es el mejor momento, porque estuve llorando hasta ahora. Estoy muy triste por perder hoy, pero Novak mereció el trofeo, ganó bien, estuvo muy inteligente, yo tuve mis chances. Los dos jugamos al límite, yo forzando la búsqueda de winners porque él devolvía de todos lados. Es un gran campeón y me alegra por él."

Acerca de su físico, el tandilense remarcó: "Me estoy sintiendo bien, la muñeca me respondió, estoy jugando buen tenis. Estaba muy motivado por ganar aquí. Tomé riesgos con la derecha todo el partido, pero es lo que tengo que hacer contra un jugador como él. Novak estuvo en un gran nivel pero es lo que esperaba para este partido, y cuando uno tiene chances contra un jugador como él, hay que tomarlas."



Delpo también se refirió a los espectadores, que lo hicieron sentir local. "Podés ganar o perder pero el cariño de la gente es lo más grande, es muy valioso para mí. Disfruté todo, aunque la peor parte fueron las chances que no aproveché hoy. Hice un buen torneo, pero esta es una dura derrota para mí. Ahora es tiempo de descansar, cuidar mi cuerpo y prepararme para lo que viene."