Juan Martín del Potro no irá a los Juegos Olímpicos: los motivos de su ausencia

Juan Martín del Potro, que se viene recuperando de una lesión en la rodilla derecha, informó este martes que no estará en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio por recomendación de su médico.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en #Tokyo2020. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!", informó el equipo de comunicación de 'la torre de Tandil' en un comunicado.

El campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo fue operado hace tres meses en suelo norteamericano por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha y a pesar de que antes de esa intervención el tenista de 32 años había dicho que su objetivo era "estar en los Juegos Olímpicos", no irá a la máxima cita del deporte.

'La torre de Tandil' ganó 22 títulos individuales, entre los que se destaca el Abierto de los Estados Unidos de 2009 y también obtuvo la Copa Davis de 2016, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en Río de Janeiro 2016.

La de marzo fue la octava operación a la que se sometió el argentino, que pasó por el quirófano por una lesión en la muñeca derecha, tres en la izquierda y cuatro en la rodilla derecha.