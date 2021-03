Juan Martín del Potro deberá someterse a una nueva operación: ¿qué le pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El calvario de Juan Martín del Potro suma un nuevo capítulo. El tandilense, que nunca pudo recuperarse por completo de una fractura en la rodilla derecha, volverá a ser intervenido este martes, en Chicago, en busca de una solución a los problemas que lo marginaron del circuito hace ya casi dos temporadas, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, según anuncio el propio "Delpo" a través de un video.

“Hola a todos. Quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algunas cosas. Me encuentro en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla, y una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchos tratamientos conservadores y alternativos. No tuve buenos resultados, y con él creemos que la mejor opción es la cirugía, él sabe de mi deseo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos. Entones, decidimos hacer esto lo antes posible”, expresó Del Potro en un video en el que se lo ve con gesto resignado, ante lo que será la cuarta intervención en su rodilla.

“No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije: vamos a intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante con esto, que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Hoy la realidad es esa. Como sentí eso y no quiero dejar de intentarlo, estoy acá. Mañana toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar mucho para pasar por esta nueva piedra en el camino y les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos, cuídense”, finalizó.

En esta oportunidad, Del Potro será operado por Jorge Chahla, un médico tucumano especialista en reparación de cartílagos y en el tratamiento de lesiones complejas de rodilla, cadera y hombro vinculadas con el deporte. Suele trabajar con los equipos de Chicago White Sox (MLB), Chicago Bulls (NBA) y Chicago Fire (MLS), y obtuvo su doctorado en biomecánica de rodilla en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Chahla es reconocido por sus contribuciones en el campo de la medicina deportiva ortopédica a través de técnicas mínimamente invasivas para minimizar el tiempo de recuperación y por ser pionero en nuevos tratamientos, basado en que cada procedimiento es específico y personalizado para las necesidades individuales de cada paciente. Antes de dedicarse por completo a la medicina, fue jugador de rugby —tiene una gran relación con Nicolás Sánchez— entre los 13 y los 19 años, y llegó a ser convocado para los Pumitas.

Si se incluyen las operaciones en las muñecas, se tratará del octavo paso del ex número 3 del mundo por el quirófano. En agosto del año pasado, viajó a Europa para consultar al doctor Roland Biedert, médico de cabecera del suizo Roger Federer, al que operó, también de rodilla, en dos ocasiones. Allí se resolvió una cirugía, en la que Biedert realizó una toilette de rodilla para limpiar la zona afectada de la eventual presencia de cartílagos que podrían haber ocasionado los dolores que no dejaban entrenarse al argentino. Esa operación se realizó en Berna, pero los problemas no lo abandonaron.

En diciembre pasado, viajó hasta Porto Alegre para un nuevo intento de rehabilitación, en este caso, un tratamiento con células madre. El procedimiento consistía en la aplicación de las propias células de la médula ósea de Del Potro en la región lesionada, con el fin de acelerar la recuperación.

Juan Martín del Potro. Foto: EFE.

Del Potro, que cumplirá 33 años en septiembre próximo, no juega al tenis desde junio de 2019. Su último partido fue hace 21 meses, en la primera rueda del ATP de Queen’s, en Londres, cuando sufrió un resbalón frente al canadiense Denis Shapovalov que acentuó los inconvenientes que sufría en la rodilla.

Del Potro sufrió la lesión en octubre de 2018, durante el Masters 1000 de Shanghai, al caerse e impactar la rodilla contra el piso. El 19 de junio de 2019, le ganó a Denis Shapovalov en Londres, pero un resbalón agudizó los problemas que arrastraba en la rodilla, y no se presentó al partido siguiente contra el español Feliciano López. Casi de inmediato, fue operado en Barcelona por el médico español Ángel Ruiz Cotorro. En enero de 2020 volvió a ser operado, en Miami, por el doctor Lee Kaplan. Y, en agosto fue intervenido por el doctor Biedert.

Del Potro se aferra al sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Él mismo es consciente de que es una carrera muy difícil contra el tiempo: la cita será dentro de cuatro meses, y habrá que ver con cuánto margen de actividad podría llegar si todo sale bien. El objetivo olímpico es una motivación de fuego para Del Potro, que conquistó la medalla de bronce en Londres 2012 y la plateada en Río de Janeiro 2016. También es cierto también que la larga inactividad no ayuda. Pero el tandilense, un experto en resiliencia, apuesta una vez más a levantarse cuando menos se lo espera, y regresar una vez más a las canchas.