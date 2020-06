Jo-Wilfried Tsonga: “He sufrido mucho racismo a lo largo de toda mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la brutal muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de la Policía en un hecho lamentable de racismo, el mundo del deporte se hizo eco de ese suceso y muchos deportistas alzan su voz en la lucha contra un problema que no tiene fin.

Jo-Wilfried Tsonga, jugador de tenis, se unió a sus colegas Frances Tiafoe, quien subió un conmovedor video, y a Serena Williams, que también se reivindicó acerca de esta problemática presente a lo largo y ancho de todo el mundo.

"Este tipo de comportamiento que vemos frecuentemente en Estados Unidos, pero que a otra escala, se repite continuamente en todo el mundo, resulta insoportable para mí. Un suceso así remueve las conciencias de todos y muestra lo necesario que es un cambio”, expresó el tenista francés en una entrevista con France TV Info, agregando que “lo que ha ocurrido materializa la no aceptación de lo diferente y el racismo, como también otros temas como sexualidad, religión u orientación sexual, siguen empleándose como excusa para cometer atrocidades".

"Desde que era niño he tenido que sufrir regularmente discriminación racial y comentarios fuera de lugar. Mi padre es negro, congoleño, y mi madre blanca. Me considero tan blanco como negro. Fui el único mestizo en mi escuela primaria, así que puedes imaginar qué ocurría. Aprendí a crear una coraza y no dar alas a los comentarios ignorantes y ofensivos que recibía. Todo eran apodos, insultos, tenía que soportar que cuando era adolescente me pararan continuamente por la calle pidiéndome los papeles, gente que al cruzarse conmigo se tapaba el bolso como si tuviera miedo a que fuera a robarles e incluso no me dejaban pasar en algunos sitios cuando iba con mis amigos", explicó el francés.

El tenista de 35 años contó además que "tuve que ver cómo algunas personas trataban con desprecio a mi padre, no entendía nada. Incluso cuando ya era un tenista consumado, desde algunos medios seguían prestando mucha atención a mis orígenes y mi color de piel. No entendía nada".

Por último, Jo-Wilfried Tsonga cerró diciendo que “sigue habiendo mucha gente que hace comentarios ofensivos sin darse cuenta porque la discriminación está tan arraigada que para muchos ni siquiera lo es. Pero hay palabras que pueden doler mucho. Me ha costado mucho encontrar mi lugar y mi identidad; solo espero que mi hijo no se sienta un extraño allá donde va".