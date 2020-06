Abrazos, básquetbol y fiesta: razones de los contagios de Djokovic y compañía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estadio lleno, con prácticamente nadie portando tapabocas y jugadores abrazándose en la pista, cenando juntos sin ninguna medida de precaución y una fiesta en una discoteca en la que se pudo ver a Novak Djokovic y Grigor Dimitrov, entre otros sin camisa, además de partidos de básquetbol sin restricciones. Estas fueron las imágenes que había dejado la etapa de Belgrado del Adria Tour.

Ninguno de estos actos iba en contra de las reglas de las autoridades sanitarias de Serbia, pero la imprudencia de los actores terminó convirtiendo lo que quiso ser un "acto de corazón" como lo definió Djokovic, en un foco de COVID-19 que puede llegar a poner en duda absolutamente toda la actividad tenística para el año 2020.

El número uno del mundo confirmó este martes que, luego de haberse sometido a análisis junto a su familia, tanto su test como el de su esposa dieron positivo de COVID-19, por lo que estará 14 días en aislamiento y seguramente dentro de cinco días se hará un nuevo examen, ya que es asintomático.

La final del torneo de Zadar, la etapa de Croacia, debían disputarla Djokovic y el ruso Andrei Rublev, pero se suspendió minutos después de que Grigor Dimitrov anunciara que había dado positivo de coronavirus. Inmediatamente "Nole" viajó a Belgrado y se sometió a las pruebas junto a toda su familia. Sus hijos dieron negativo, pero él y su esposa anunciaron el positivo horas después de que el croata Borna Coric, que también participó del Adria Tour, confirmara su contagio de COVID-19, lo mismo que Victor Troicki y su mujer.

A eso se le debe sumar que uno de los entrenadores de Djokovic también dio positivo, por lo cual las alarmas se dispararon en todas partes del mundo. Tanto es así, que hasta el controvertido Nick Kyrgios se refirió al tema criticando a "Nole". "No me digan nada por cosas que he hecho y han llamado 'irresponsable' o calificado de 'estupideces', porque esto se lo lleva todo", escribió el australiano en sus redes sociales.

Es que no terminó todo con lo acontecido en las pistas de tenis, sino que siguió afuera de ellas con distintas actividades, como por ejemplo partidos de básquetbol entre los propios tenistas. Esto provocó una ola de críticas, porque se puso demasiado en riesgo la salud de los deportistas, que ahora al estar contagiados ha generado una sombra de duda sobre que se puedan disputar los torneos programados para el resto del 2020.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour, aunque intentó hacer una lectura positiva de la situación al apuntar que servirá para que los eventos futuros sean más seguros. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo de la ATP. "Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", añadió.

Días pasados el tenis dio a conocer el calendario para lo que resta de la temporada y está previsto que retorne el 14 de agosto con la disputa de Wimbledon, que será el segundo Grand Slam del año luego del Abierto de Australia, ganado precisamente por Djokovic.

Mientras tanto, quedó cencelado definitivamente el Adria Tour, que debía disputar sus últimas tres jornadas en Bosnia entre el 3 y el 5 de julio. "Lamentablemente, por todo lo que ha pasado en los últimos días, consideramos que ahora lo más importante es que se estabilice la situación epidemiológica y que todos se recuperen", declaró en un comunicado Djordje Djokovic, director del torneo y hermano del número uno de la ATP.