Ryan Harrison será rival de Pablo Cuevas en segunda ronda

Pablo Cuevas ya tiene rival para la segunda ronda del Abierto de Australia: Ryan Harrison, número 45 del mundo. El estadounidense derrotó en cinco sets al israelí Dudi Sela.

En un partido que duró 3 horas y 48 minutos, Harrison se quedó con la victoria en cifras de 6-3, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-2.

Vale recordar que este domingo el uruguayo derrotó en tres sets en la cancha 12 del Melbourne Park al ruso Mikhail Youzny.

El duelo entre el salteño y el nacido en Shreveport, Los Ángeles, será el segundo en el historial que lidera el estadounidense 1-0 tras su triunfo por 6-4 y 6-3 en la primera ronda del ATP de Houston en 2008.

Resultados de la primera jornada del Abierto de Australia:

Invidivual masculino - Primera ronda:



- Rafael Nadal (ESP/N.1) derrotó a Víctor Estrella (DOM) 6-1, 6-1, 6-1



- Leonardo Mayer (ARG) a Nicolás Jarry (CHI) 6-2, 7-6 (7/1), 6-3



- John Millman (AUS) a Borna Coric (CRO) 7-5, 6-4, 6-1



- Damir Dzumhur (BIH/N.28) a Paolo Lorenzi (ITA) 3-6, 2-6, 7-6 (7/5), 6-2, 6-4



- Diego Schwartzman (ARG/N.24) a Dusan Lajovic (SRB) 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, 11-9



- Mackenzie McDonald (USA) a Elias Ymer (SWE) 6-4, 6-3, 4-6, 6-1



- Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) a Andreas Haider-Maurer (AUT) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4



- Matthew Ebden (AUS) a John Isner (USA/N.16) 6-4, 3-6, 6-3, 6-3



- Pablo Carreño-Busta (ESP/N.10) a Jason Kubler (AUS) 7-5, 4-6, 7-5, 6-1



- Gilles Simon (FRA) a Marius Copil (ROM) 7-5, 6-4, 6-3



- Malek Jaziri (TUN) a Salvatore Caruso (ITA) 6-7 (2/7), 3-6, 6-3, 7-5, 6-3



- Gilles Muller (LUX/N.23) a Federico Del Bonis (ARG) 7-5, 6-4, 6-3



- Pablo Cuevas (URU/N.31) a Mikhail Youzhny (RUS) 7-6 (9/7), 6-3, 7-5



- Ryan Harrison (USA) a Dudi Sela (ISR) 6-3, 5-7, 3-6, 7-5, 6-2



- João Sousa (POR) a Dustin Brown (GER) 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (4/7), 6-1



- Marin Cilic (CRO/N.6) a Vasek Pospisil (CAN) 6-2, 6-2, 4-6, 7-6 (7/5)



- Grigor Dimitrov (BUL/N.3) a Dennis Novak (AUT) 6-3, 6-2, 6-1



- Casper Ruud (NOR) a Quentin Halys (FRA) 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 7-5, 11-9



- Marcos Baghdatis (CYP) a Yuki Bhambri (IND) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3



- Andrey Rublev (RUS/N.30) a David Ferrer (ESP) 7-5, 6-7 (6/8), 6-2, 6-7 (6/8), 6-2



- Nick Kyrgios (AUS/N.17) a Rogério Dutra Silva (BRA) 6-1, 6-2, 6-4



- Viktor Troicki (SRB) a Alex Bolt (AUS) 6-7 (2/7), 4-6, 6-2, 6-3, 6-4



- Denis Shapovalov (CAN) a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-1, 6-3, 7-6 (7/5)



- Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.15) a Kevin King (USA) 6-4, 6-4, 6-1



- Kyle Edmund (GBR) a Kevin Anderson (RSA/N.11) 6-7 (4/7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-4



- Denis Istomin (UZB) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-2, 6-1, 5-7, 7-6 (7/3)



- Nikoloz Basilashvili (GEO) a Gerald Melzer (AUT) 6-3, 6-4, 2-6, 6-3



- Ruben Bemelmans (BEL) a Lucas Pouille (FRA/N.18) 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6)



- Yoshihito Nishioka (JPN) a Philipp Kohlschreiber (GER/N.27) 6-3,

2-6, 6-0, 1-6, 6-2



- Andreas Seppi (ITA) a Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-4, 6-2, 6-2



- Ivo Karlovic (CRO) a Laslo Djere (SRB) 7-6 (7/3), 6-3, 7-6 (7/2)



- Yuichi Sugita (JPN) a Jack Sock (USA/N.8) 6-1, 7-6 (7/4), 5-7, 6-3