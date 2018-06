Halep logra su primer Gran Slam al vencer a Stephens

Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos, consiguió quedarse con el primer set del partido y estaba a punto de anotarse el segundo juego cuando la rumana volvió a la carga para recuperar el servicio y sellar el triunfo en el set definitivo.

Cuando Halep inició el servicio en el último set con una puntuación 5-1, las voces que gritaban "Si-moo-naaa" podían escucharse por toda la cancha Philippe Chatrier y sólo un repentino ataque de nervios podría haberle negado la victoria.

Tras felicitar a Stephens, la joven subió a las gradas para abrazar a dos compatriotas destacadas: la excampeona olímpica Nadia Comaneci y la ganadora del Abierto de Francia de 1978, Virginia Ruzici, la última rumana que hasta el sábado había levantado el trofeo de Ronald Garros.

"Gracias muchachos, esto fue increíble y realmente sentí el apoyo", dijo en la cancha Halep, quien este año perdió la final del Abierto de Australia ante Caroline Wozniakci.

"En el último juego no podía respirar, no quería repetir lo que había pasado en otros años. Soñaba con este momento desde que empecé a jugar tenis y no puedo creerlo", añadió.

El título de Halep es uno de los más populares en años en la competencia femenina de Ronald Garros y por momentos durante el partido el apoyo del público a la joven de 26 años resultaba atronador.

Ese no fue caso para Stephens, quien jugó con ferocidad para convertirse en la primera estadounidense no apellidada Williams en llegar a la final de un Abierto de Francia desde que Jennifer Capriati conquistó el título en 2001.