Guillermina Grant, la tenista que igualó una hazaña de Pablo Cuevas

Guillermina Grant logró el título en el prestigioso torneo de tenis juvenil, Uruguay Bowl 2019. Se coronó en singles y dobles en “Copa Powerade” Sub 18 del Bowl que es Grado 2 ITF, que junto con la Copa Antel (Grado 1 COSAT), participaron más de 400 tenistas de todo el mundo entre el 13 al 19 de octubre en Montevideo y Punta del Este.

En singles superó a la argentina Juana Larrañaga por por 6-2, 3-6 y 6-1 y en dobles junto a la estadounidense Madison Sieg contra las francesas Oceane Babel y Anaelle Leclercq ganando en tie break.

Este logro no era alcanzado por un tenista uruguayo desde que lo hizo Pablo Cuevas en 2004. “¡Felicitaciones Guille!”, escribió el salteño a la ganadora, que con el logro sube en el ranking ITF a su mejor colocación histórica, el lugar 84 del mundo.

Felicitaciones Guille! Exitos para todos los que continúan su gira COSAT 💪🇺🇾 https://t.co/QCRNpjFn0e — Pablo Cuevas (@PabloCuevas22) October 19, 2019

Entre todos los participantes hubo presencias de Estados Unidos, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Hungría, Eslovaquia, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.

Además de Grant en la categoría Sub 18, hubo varios uruguayos destacados. A las finales de sus categorías llegaron también Juliana Rodríguez (Sub 16) y Alen Piven (Sub 14), en la Copa Antel. También participaron los jóvenes tenistas celestes: Francisco Llanes, Juan Martín Fumeaux y Emiliano Troche, en Sub 18; Agustina Olivero, Paulina Hudson, Sebastián Olivera y Matías Llull en Sub 16; Maite Regina, Facundo Paysee, Juan Cruz Blanco Cauterucci, Lucas Fiandra y Juan Arrospide, en Sub 14.

Tenistas que llegaron a la elite participaron en su juventud de ediciones anteriores del torneo, como fueron Juan MartÍn del Potro, Guillermo Coria, Thomas Muster, Gabriela Sabatini, entre otros, además de los mejores tenistas uruguayos, como Pablo Cuevas, Marcelo Filippini, Diego Pérez y José Luis Damiani.