El Grupo Mundial ya tiene sus semifinalistas

Francia recibirá a España y Croacia a Estados Unidos del 14 al 16 de septiembre, después del US Open, en las semifinales del Grupo Mundial de la Copa Davis tras los resultados de este fin de semana.



Como se presumía, la eliminatoria disputada en la Plaza de Toros de Valencia entre España y Alemania, fue la más disputada y de las cuatro de cuartos, la única en la que el conjunto visitante tuvo opciones de ganar.



Los germanos llegaron a la última jornada con ventaja de 2-1, pero las victorias de Rafael Nadal sobre Alexander Zverev, 6-1, 6-4 y 6-4 en 2:16’, y luego la de David Ferrer en un dramático duelo contra Philipp Kohlschreiber 7-6, 3-6, 7-6, 4-6 y 7-5 en 4:51’, en la última jornada, sirvieron para consumar la segunda victoria como capitán de Sergi Bruguera.



España viajará a Francia, con la que se enfrentó en ocho ocasiones, con 6-2 para el conjunto español que venció al francés en la última disputada en 2011 en Córdoba 4-1 en polvo de ladrillo.



Precisamente los franceses eliminaron como visitantes a Italia en Génova (algo que no sucedía desde 1927) con Lucas Poullie como héroe ganando el cuarto punto ante Fabio Fognini.



Del otro ladro del cuadro del Grupo Mundial, Croacia eliminó a Kazajistán en Varazdín con un Marin Cilic determinante al vencer a Mijail Kukushkin por 6-1, 6-1 y 6-1, y será el rival de Estados Unidos, que no tuvo problemas para deshacerse de Bélgica y anotarse un 3-0 luego del encuentro de dobles en Nashville.