El gran duelo entre Nadal y Federer, se acerca al último

Cuatro años después de la última participación en Roland Garros, Roger Federer había vuelto para la presente edición a las canchas de París. El suizo a sus casi 38 años (8 de agosto) disfrutó de su vuelta, se sorprendió con las semifinales alcanzadas y no confirma su presencia a futuro. El final se acerca y, además de su última presencia en el Grand Slam francés, podría ser el último duelo entre los dos grandes tenistas.

“Ha sido un gran torneo para mí. El apoyo de la gente ha sido mayor que nunca. He jugado bien, me ha sorprendido lo lejos que he llegado”, comentó Roger tras la derrota en tres sets 6-3, 6-4 y 6-1 contra Rafa Nadal. “No sé si volveré a Roland Garros el año que viene. Lo que es seguro es que disfruté de mi regreso a la gira sobre arcilla”, agregó a 10 años de su único título en París de los 20 de Grand Slam obtenidos.

Fue el duelo número 38 entre los dos tenistas (24-14 a favor del español). La última vez no llegaron a jugar por el retiro de Nadal en el pasado Indian Wells. Pero los últimos cinco jugados desde 2014 habían sido de Roger, todos sobre cemento. De los 15 de clay, Federer solo ganó dos pero ninguna de las seis veces en Roland Garros.

Una de las mayores rivalidades del tenis, aunque en los últimos dos años solo jugaron ayer. “Jugar contra Federer siempre es algo especial. Posiblemente él sea el mayor rival de mi carrera, pero también es cierto que no nos hemos enfrentado mucho en los últimos siete u ocho años”, dijo Rafa, que igualará el récord de Martina Navratilova de finales disputadas en un mismo Grand Slam con 12 (no perdió ninguna).

“No he pensado que éste haya sido el último partido con Federer. Cualquier partido puede ser el último. Es la lógica de la vida, cada vez estamos cada vez más cerca de ese último partido. Los años pasan, tenemos nuestra edad. Ojalá que no”, sumó quien irá por el título número 18 en Grand Slam entre las 26 finales jugadas.



Ayer se intercambiaron elogios. “No hay dos personas como Federer en este planeta”, tiró Rafa. “En tierra no hay nadie se le acerque”, afirmó por su parte Roger.