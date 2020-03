Otro gran certamen que se cae: no habrá Wimbledon en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo único que falta es el anuncio oficial, pero ya se sabe que la decisión está tomada: Wimbledon no se celebrará en 2020 como consecuencia de la propagación del coronavirus.

El certamen que estaba previsto realizarse entre el 29 de junio y el 12 de julio quedará oficialmente suspendido este miércoles, según lo aseguró el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff, al diario francés L'Équipe y a Sky Sport Germany.

El dirigente remarcó que de la misma forma que cayó toda la temporada europea de polvo de ladrillo, caerá la de césped (Stuttgart, Hertogenbosch, Halle, Queen's, Mallorca, Eastbourne y Wimbledon).

Hordoff, que forma parte de la directiva de ATP y WTA, dio por hecho que Wimbledon no se celebrará: "No hay duda sobre ello". Aunque la pandemia remita, "sería surrealista imaginar que con las restricciones de vuelos que tenemos se pueda celebrar un torneo internacional de tenis al que viajan miles de personas: jugadores, entrenadores, preparadores físicos, jueces, aficionados...", subrayó el Hordoff.

El aplazamiento no se contempla las dos semanas por la cancelación de los Juegos de Tokio, del 24 de julio al 9 de agosto. El lluvioso clima británico está descartado. "Wimbledon no se podría aplazar porque la hierba estará muy húmeda", explico Hordoff. Sería la primera vez que el Grand Slam del All England no se disputara desde 1945, debido a la II Guerra Mundial.