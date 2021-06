Federer quedó eliminado en segunda ronda del torneo sobre césped de Halle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El suizo Roger Federer, que regresaba a la competición sobre césped en el torneo de Halle para preparar su gran objetivo de Wimbledon (28 junio-11 julio), quedó eliminado en la segunda ronda de la cita alemana al perder ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, de 20 años, 21º del mundo, este miércoles por 3-6, 6-4 y 6-2.

Federer (39 años), octavo de la clasificación ATP y defensor del título en Halle, no había competido sobre hierba desde la final de Wimbledon que perdió en julio de 2019 ante el serbio Novak Djokovic.

El torneo de Halle es uno de los primeros de la temporada de hierba y reparte algo más de 1.765.000 dólares en premios.

Por primera vez en 18 participaciones Federer quedó eliminado antes de pisar los cuartos de final en el torneo de Halle, que el helvético ha conquistado en 10 ocasiones. De hecho, cuando Federer participó por primera vez en este torneo, en el año 2000, su rival canadiense aún no había nacido.

El lunes, en primera ronda, el suizo logró una victoria poco brillante ante el bielorruso Ilya Ivashka, por 7-6 (7/4) y 7-5, pero este miércoles Auger-Aliassime, uno de esos jóvenes llamados a dar que hablar en el circuito ATP en los próximos años, se reveló como un muro infranqueable para Federer.

"¡Es alucinante! Por supuesto que no esperaba esto", declaró Auger Aliassime al canal Eurosport tras enfrentarse por primera vez a su ídolo.

"Quería ganar, pero Roger Federer es mi ídolo y ha sido un auténtico honor jugar contra él (...) Me puso un poco nervioso cuando me di cuenta que podía ganar, pero jugué realmente bien, casi un tenis perfecto", añadió.



Auger-Aliassime, entrenado por Toni Nadal, expreparador de su sobrino Rafael Nadal, y que días atrás llegó a la final en la hierba de Stuttgart, no se asustó por el calibre del rival, al que no ofreció ni una sola oportunidad de romper el servicio para llevar el partido al tercer set.

Errático en la red y sin precisión con el revés cortado, Federer se vio 4-0 abajo en el parcial definitivo y, aunque trató de reaccionar, Auger-Aliassime no dejó escapar la oportunidad de vencer a su ídolo de infancia.

Auger-Aliassime disputará los cuartos de final contra el vencedor del choque que enfrentará al Jan-Lennard Struff, verdugo del ruso Daniil Medvedev (nº 2 del mundo) en la primera ronda, y al estadounidense Marcos Giron.