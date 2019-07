Federer-Nadal: Una semifinal de super lujo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el partido más grande que haya visto nunca”, dijo John McEnroe sobre el que Roger Federer y Rafael Nadal jugaron el 6 de julio de 2008. Nadal venció al suizo por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7 y logró ganar por primera vez en Wimbledon.



Aquel partido quedó en la historia del tenis a pesar de las múltiples interrupciones por lluvia. Federer era el número uno del mundo; no sabía lo que era perder en Wimbledon desde el 2002 y quería ganar por sexta vez consecutiva. Pero tras un juego al que no le faltó nada, el ganador fue el español y consiguió su primer título en el All England Tennis Lawn Tennis and Croquet Club.

Hoy, las dos estrellas volverán a estar frente a frente otra vez en Wimbledon, esta vez en las semifinales del torneo. Será el enfrentamiento número 40 ente ambos y el primero en Wimbledon tras aquel partido épico de julio de 2008.



Nadal lleva ventaja: ganó 24 partidos sobre 19 del suizo, quien sin embargo, ganó cinco de los últimos seis que jugaron. Aunque en el último venció Nadal, en las semifinales del pasado Roland Garros (6-3, 6-4, 6-2).

En Wimbledon han jugado tres veces y todas ellas fueron en la final. Lo cierto es que el duelo entre ambos se adelantó porque los aficionados al tenis esperaban volver a verlos jugar otra final en Wimbledon. Pero la suerte del cuadro los emparejó antes de tiempo.



“Es difícil imaginar estar otra vez en esta situación, jugando contra Roger aquí en Wimbledon, después de tanto tiempo”, reconoció Nadal.



Federer clasificó a las semifinales tras vencer al japonés Kei Nishikori (4-6, 6-1, 6-4 y 6-4). Necesitó dos horas y 36 minutos y con ese juego llegó a ser el primer tenista en lograr 100 victorias en Wimbledon.



Nadal, por su parte, llega tras derrotar al estadounidense Sam Querrey 7-5, 6-2 y 6-2, tras dos horas y seis minutos de juego.



Aunque no se trate de una final y no se juegue el domingo sino el viernes, Wimbledon celebra que haya un Nadal-Federer once años después. Se juega hoy en Londres y el mundo entero estará pendiente de ellos.