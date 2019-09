Federer, Nadal y Djokovic ganaron 55 de los últimos 66 títulos de Grand Slam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roger Federer (38) ganó su primer Grand Slam en 2003 con Wimbledon. El primero de Rafa Nadal (33) fue en 2005 con Roland Garros y para Novak Djokovic (32) hubo que esperar hasta 2008 con el Abierto de Australia. Juntos, desde el primer ‘major’, reúnen 55 de los 66 posibles.



Antes de ese Wimbledon en 2003 que Roger le ganó a Mark Philippoussis, a principio de año en el Australian Open Andre Agassi ganó el último de sus ocho Grand Slam y en Roland Garros Juan Carlos Ferrero sumó su único título de ‘major’. Ellos son dos los tenistas anteriores a la era del “Big Three” y sus 55 títulos.

¿Quiénes ganaron los once torneos de Grand Slam que les faltan a Djokovic, Nadal y Federer? En realidad tres ganaron antes de la entrada de Rafa y ‘Nole’: el estadounidense Andy Rodddick en el US Open 2003, el argentino Gastón Gaudio en Roland Garros 2004 y el ruso Marat Safin en el Australian Open 2005 (en enero).



Ya en junio de 2005 apareció Nadal con el primero de sus 12 Roland Garros. Repitió en 2006 y 2007, mientras que Federer se alzaba en los otros ocho Grand Slam hasta la aparición de Djokovic en 2008. Nadie les sacó un grande a los tres hasta septiembre de 2009.

Roger Federer en su último Wimbledon en 2017. Foto: EFE

En el US Open 2009 apareció dando la sorpresa Juan Martín del Potro venciendo en cinco sets a Roger, que venía de cinco títulos consecutivos.



El suizo desde ahí ganó en Australia en 2010 y en “su casa”, Wimbledon en 2012, pero no volvió a ganar hasta 2017 con los mismos dos y en 2018 de nuevo en Australia.



En esos cinco años de sequía del suizo, siete títulos fueron “robados” por otros tenistas. Desde ahí aparecieron Andy Murray, Stan Wawrinka y Marin Cilic.

Novak Djokovic suma siete títulos en Australia, desde el primero en 2008. Foto: Reuters

Murray y Wawrinka son los únicos que alcanzaron los tres Grand Slam en la época de Federer, Nadal y Djokovic. El británico plantó bandera en US Open 2012 y dos veces en su casa, Wimbledon, en 2013 y 2016. El suizo lo hizo en Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2019. Además, el croata lo hizo en el US Open 2014.



Desde el triunfo de Wawrinka en 2016 hasta el US Open de Nadal en 2019 el pasado domingo, los cuatro grandes en los años siguientes fueron todos del “Big Three”. Tres de Federer, cinco de Nadal y cuatro de Djokovic.

De esta forma, en la actualidad Roger suma 20, Rafa está a uno con 19 y ‘Nole’ quedó atrás con 16.



En materia de torneos, el US Open es en el que más les ha costado con cinco no ganados: 2003, 2009, 2012, 2014 y 2016. En los otros tres ‘majors’ no pudieron ganar en dos de cada uno. Así redondean entre los tres los 55 Grand Slam en los últimos 17 años, en los últimos 68 torneos y 66 desde el primero ganado.