Federer ni se estresó ante el estadounidense Fritz

Roger Federer se paseó frente al estadounidense Taylor Fritz (50º), al vencerlo en tres sets (6-2, 7-5, 6-2) en menos de hora y media, en la tercera ronda del Abierto de Australia, este viernes en Melbourne.

Para conseguir una plaza en cuartos de final, Federer se medirá con el joven griego Stefanos Tsitsipas (15º), que derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili un poco antes (6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4). El suizo ganó sus tres primeros partidos sin perder en ningún set.

En el Rod Laver Arena, Federer terminó el primer parcial en solo veinte minutos sin cometer casi ninguna falta (solamente tres, tras doce juegos).

En el segundo parcial fue un poco menos preciso frente a un adversario más activo, pero supo marcar la diferencia en el momento oportuno. Luego, aceleró de nuevo en el tercer set, para cerrar con 34 puntos ganadores contra 14 faltas directas, y un excelente porcentaje de éxito en sus primeras pelotas (93%).

"Quería tener un buen inicio y me sentí muy bien hoy", declaró el ex número 1 mundial, tercero en la actualidad.

Seis veces vencedor en el Abierto de Australia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 et 2018), Federer está en busca del centésimo trofeo de su carrera.

Abierto de Australia

Individual masculino - Tercera ronda:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) venció a Nikoloz Basilashvili (GEO/N.19) 6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4.

Roger Federer (SUI/N.3) a Taylor Fritz (USA) 6-2, 7-5, 6-2.

Tomas Berdych (CZE) a Diego Schwartzman (ARG/N.18) 5-7, 6-3, 7-5, 6-4.