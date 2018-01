Federer: "No creo que un jugador de 36 años sea favorito"

El suizo Roger Federer, de 36 años, afirmó este domingo que a su edad no puede ser considerado favorito a un torneo de Grand Slam, ante jugadores como Rafael Nadal o Novak Djokovic. Sin embargo, será él quien defienda el título del Abierto de Australia a partir del lunes en Melbourne.



"Con la edad me siento obligado a considerar mis opciones a la baja, simplemente porque no creo que con 36 años se pueda ser favorito de un torneo", declaró este domingo el número 2 del mundo, que jugará su 19º Abierto de Australia, donde buscará su vigésimo título de Grand Slam.



"Creo que alguien como Rafa, con el año que pasó (2017) y Novak con sus seis títulos aquí, aunque no sepamos cómo se encuentra físicamente, son los dos favoritos", subrayó.



"Pero después de todo no son más que elucubraciones. Los cuadros son siempre difíciles", sentenció.



Después de un año 2016 lastrado por las lesiones, Federer vivió un 2017 pletórico conquistando su quinto Abierto de Australia y su octavo Wimbledon.



Federer, que se colocará como N.1 del mundo si gana el torneo y Nadal cae antes de los cuartos de final, debutará en Melbourne ante el esloveno Aljaz Bedene (51º del mundo).