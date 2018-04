Somos inmigrantes por obligación y no por opción. Salimos a intentar mejorar la imagen de nuestro país que no pasa por su mejor momento”. Esas fueron las palabras de Ricardo Rodríguez tras vencer a Martín Cuevas en Montevideo.



En un partido que duró una hora y 53 minutos número 834 del mundo, le ganó al uruguayo que ocupa el lugar 284 de la clasificación y dejó la serie 1-1.



Rodríguez aprovechó la conferencia de prensa para salirse un poco de lo deportivo y recordar el momento por el que atraviesa Venezuela. “Los atletas, independientemente de la disciplina, somos agentes de cambio. El deporte tiene ese poder de mandar un mensaje y nosotros queremos que así sea mientras jugamos esta Copa Davis”, contó.



El tenista venezolano remarcó que “hay mucha gente que trata de enfatizar en los malos inmigrantes y esos son los pocos. Nosotros vinimos a un país a tratar de competir y dar una buena imagen. Esto es un desafío para nuestro país y nosotros sabemos que tenemos dos formas de ver las cosas, como una amenaza o como un desafío. Y lo tomamos como esto último y si perdemos, lo haremos con las botas puestas”.



“Bebu” por su parte, dolido por la derrota y hablando de lo estrictamente deportivo, dijo que “a pesar de ir ganando, no me sentí tan bien como en las semanas anteriores”.