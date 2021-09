El español Carlos Alcaraz se lesionó y se despidió del US Open: qué dijo tras su retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, avanzó a las semifinales del US Open tras vencer por 6-3 y 3-1 al español Carlos Alcaraz, quien tuvo que abandonar el partido por lesión.

Con el 2-1 en el segundo set y el saque en poder de Auger-Aliassime, Alcaraz pidió la presencia del fisioterapeuta del torneo al sentir molestias en el aductor. Luego quiso seguir, pero con el marcador en 3-1, Alcaraz, de 18 años, muy exigido en los dos partidos anteriores, que los llevó a cinco sets, no pudo continuar y se retiró cuando buscaba sus primeras semifinales de un Grand Slam, en lo que era su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Mientras que Auger-Aliassime, que juega su cuarto torneo grande, disputará sus primeras semifinales del Abierto y de un Grand Slam y lo hará frente al ruso Daniil Medvedev, segundo favorito, que en el primer partido de cuartos venció por 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5 al holandés Botic van de Zandschulp.

Alcaraz no pudo seguir y tuvo que decir adiós a un certamen en el que ya hizo historia a pesar de la retirada, envuelto en una gran ovación por parte de los aficionados neoyorquinos que llenaban la pista central Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows.

Felix Auger-Aliassime. Foto: EFE.

Alcaraz destacó lo que vivió en el US Open



Tras su sorprendente y muy buena participación en el Abierto de Estados Unidos, Calos Alcaraz dejó sus sensaciones y por más que no se fue de la mejor manera tras esa lesión, no dejó pasar la oportunidad para destacar todo lo vivido en Flushing Meadows.

"Me he sentido muy arropado durante toda la semana por el público, yo creo que ha sido un factor fundamental en mí, que sin ello no podría haber llegado tan lejos", confesó Alcaraz, que jugaba su primer Abierto. "Desde el primer partido todo fue apoyo y eso es una experiencia única", contó.

Pero para nada se iba de Flushing Meadows como un jugador diferente o que vaya a cambiar su trayectoria profesional en cuanto a los enfoques y objetivos que tiene establecidos junto al grupo de trabajo: "Puedo decir que me voy muy contento, pero no cambiado. Lo he dicho ya muchas veces, la experiencia vivida en este torneo me ha hecho madurar mucho. He adquirido mucha experiencia de cara a los siguientes torneos, pero yo creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador".

Carlos Alcaraz en el US Open. Foto: EFE.

Alcaraz dijo que para nada le interesaba el mundo de los halagos externos, que su foco era el trabajo cotidiano con su equipo, hacerlo cada vez mejor y aprender, que es otras de las cosas que se lleva del Abierto: "La verdad es bueno que te digan cosas positivas porque vas por el camino acertado, estás haciendo las cosas bien, pero más allá de ese reconocimiento, no le doy más importancia".

Por otra parte, el español contó que “intento no meterme presión a mí mismo en el sentido de pensar que todos los medios están esperando que haga todo lo que han hecho esas 'bestias' -en referencia a las grandes figuras- de todo lo que han conseguido, sino que cada uno tiene su camino y seguirlo, prestando atención a tu equipo, a aprender de todo e intentar no darle mucha atención al mundo exterior".