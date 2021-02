Épica remontada de Tsitsipás contra Nadal para ser semifinalista en Australia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Stéfanos Tsitsipás, actual 6 del ranking ATP, venció a Rafael Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia para impedirle al español que supere la línea de Roger Federer en la cantidad de Grand Slam ganados.

Después de un extenso partido de cinco sets (3-6, 2-6-, 7-6, 6-4 y 7-5) y poco más de cuatro horas, y en el que se vio obligado a remontar el juego porque estuvo dos sets abajo y casi condenado, el griego tuvo una actuación espectacular para llevarse la victoria y conseguir la cuarta plaza en semifinales.

"No tengo palabras para definir lo que siento. He dejado todo lo que tenía. Empecé nervioso. Después del tercer set, no sé lo que ha pasado", describió poco después en la propia cancha el tenista de 22 años.

La reconstrucción de su juego comenzó a partir de lograr sostener sus servicio, lo que recién pudo conseguir en la tercera manga, cuando la ganó en el tie-break.

La semifinal la disputará en el Rod Laver Arena contra el ruso Daniil Medvédev.

Nadal que iguala la línea de Federer de 20 Grand Slams ganados cada uno, no pudo aumentar su cuota de triunfos en los cuatro grandes.