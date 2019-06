Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wimbledon sigue manteniendo sus tradiciones con el correr del tiempo, así lo hacen el único torneo de alto nivel (entre Masters y Grand Slam) jugado sobre césped y con la característica de la vestimenta blanca. Pero el abierto británico también tiene su propio sistema de ranking según los puntos ganados en los torneos jugados sobre pasto, lo que genera una diferencia con la clasificación de la ATP.

De esta forma es que para la edición de 2019 que empieza el lunes 1 de julio con la primera ronda —la qualy inició una semana antes— hubo cambios significativos entre los primeros lugares.

En el ranking ATP, luego del primer lugar ocupado por Novak Djokovic (con amplia diferencia con 12.415 puntos ), aparece Rafael Nadal segundo y Roger Federer tercero. Sin embargo, para Wimbledon el suizo está por delante del español por los partidos ganados en la preparación sobre césped —ganó su décimo título del ATP 250 de Halle en Queen's—, lo que generó su molestia expresada en la entrevista con Movistar Plus de España.

"Creo que es lo de siempre. Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido", criticó, aunque también aclaró que para ser campeón hay que ganarle a todos: "Es un criterio. Sea como sea, si soy dos o tres, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro. Evidentemente es mejor ser número 2 que 3 pero si ellos consideran que debo ser 3, lo aceptaré y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen y competir bien con los rivales que me toquen".

"Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga. No solo ha ocurrido en mi lugar, le ha pasado a otros jugadores. No respetan el estatus que algunos jugadores se han ganado a lo largo de la temporada jugando bien en las diferentes superficies", agregó. También sucede entre el top 10 el ascenso del sudafricano Kevin Anderson (8° por ATP) al cuarto lugar, otorgado por ser finalista en 2018 (perdió 2-6, 2-6, 6-7 con Djokovic). El cuarto lugar en el ranking ATP pertenece al austríaco Dominic Thiem, desplazado a la quinta posición.

Más allá de la polémica, el de Manacor no se incluyó entre los favoritos a quedarse con el trofeo. "Los candidatos a ganar supongo que Federer, Djokovic... y hay jóvenes que están jugando bien y hay que ver como compiten. Es un torneo especial, distinto a los demás. Creo que hay más opciones de sorpresas. Eso hace que sea un torneo único. Es un poco más incógnita", afirmó el ganador del último Grand Slam cuando en París conquistó su duodécimo título de Roland Garros.

Para la clasificación femenina la organización no hace su propio orden, salvo en casos particulares. Ocurrió uno el año pasado, cuando a Serena Williams llegaba en el lugar 183 del mundo luego de estar ausente del circuito por cerca de once meses por dar a luz a su primera hija. Había dejado en el primer lugar del ranking WTA, entonces para los británicos fue considerada en el lugar 25.