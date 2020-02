Djokovic logró su quinto título en Dubai y sigue invicto en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se trata del quinto título del serbio de 32 años en este torneo, tras los logrados en 2009, 2010, 2011 y 2013. Y es el 79º título en la carrera profesional de un Novak Djokovic que continúa invicto en 2020.



En lo que va de año encadena 18 victorias en otros tantos partidos, en un recorrido hasta ahora perfecto, que incluye sobre todo el título en el Abierto de Australia.

Tsitsipas (21 años), ganador el pasado fin de semana del Torneo de Marsella, cae en la final de Dubái por segundo año consecutivo, tras perder en la final de 2019 ante el suizo Roger Federer por un doble 6-4.



En la final de este sábado, el jugador heleno fue el primero en mostrarse peligroso con el servicio de su rival, obteniendo una bola de 'break' con 2-2, pero el serbio resistió la presión.



Con 4-3 a su favor, 'Nole' consiguió quebrar el saque de Tsitsipas y voló poco después a la conquista del primer set, que rubricó en 39 minutos.



En el segundo set, Djokovic consiguió un 'break' con 2-2, aunque Tsitsipas le devolvió el quiebre justo a continuación. Con 4-4, el tenista de Belgrado volvió a romper el saque de su adversario y esta vez ya fue definitivo, para conseguir instantes después el 6-4 final.

video El resumen de la final del ATP 500 de Dubai

"En los dos sets ha estado reñido. Han decidido unos pocos puntos. He tenido una gran semana. Estoy orgulloso de la consistencia que he tenido esta semana", celebró Djokovic.



"Estoy teniendo una gran inicio de temporada, me gusta jugar en superficies duras. Es de largo la superficie en la que he tenido mejores resultados en mi carrera", dijo.



Tsitsipas, uno de los estandartes de la 'NextGen' del tenis masculino, disputaba su undécima final en el circuito ATP, donde acumula cinco títulos.

El Torneo de Dubái se disputó en superficie dura y reparte casi tres millones de dólares en premios.