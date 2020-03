“A Distancia” con Pablo Cuevas: la cuarentena que se disfruta y el grupo con tenistas top

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Cuevas regresó a Uruguay después de jugar la Copa Davis en Austria pero no quedó en cuarentena obligatoria, aunque sí tomó muchos cuidados, sobre todo para su familia ya que en esas fechas el coronavirus estaba a punto de desembarcar en nuestro país.

En una charla que compartió en “A Distancia”, el ciclo que se emite todos los días en la cuenta de Instagram de El País, el salteño contó cómo se vive la cuarentena: “La verdad que para mí, por ahora, no es algo que me tenga encerrado y sin hacer nada ya que puedo compartir mucho tiempo con mi familia, algo que no sucede muy a menudo porque paso viajando, de un torneo a otro, y si bien en algunos eventos ellas me acompañan, estar en casa todos juntos es lindo y ahora por decirlo de alguna manera lo estamos disfrutando”.

Entre las cosas que hace por estos días en los que no sale de su casa, Cuevas dijo que ayuda a sus dos hijas a hacer los deberes que mandan desde el colegio, compró pintura para pintar algunas cosas en su hogar y tiene pensado reordenar algunos rincones en los que por ejemplo tiene tablas de surf y elementos para pescar.

Es que tanto la pesca como el surf son dos actividades que el uruguayo hace cuando tiene tiempo: “Me gusta irme a surfear pero no tengo un lugar específico. Agarro el auto, vamos por la ruta viendo qué playa puede presentar mejores condiciones de olas y si eso pasa, ahí nos quedamos. El Emir de Punta del Este es la que digamos muchas veces presenta esas condiciones y cuando no hay mucha gente, mejor”.

Por otra parte, el salteño contó que entre los jugadores de tenis top del mundo “hay un grupo de WhatsApp pero no es para saludarnos por nuestro cumpleaños ni nada de eso. Se discuten varios temas. En las últimas horas se está hablando mucho de que podría suspenderse Wimbledon por toda esta situación y son días de mucha incertidumbre porque no se sabe cuándo vamos a volver a jugar”.

Acerca del entrenamiento, Pablo Cuevas dijo que “sinceramente estoy entrenando pero para no perder forma ya que no es una situación límite que tenga que me exija hacer cosas fuertes, de todas maneras hago algo acá en casa”.