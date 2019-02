Discusión y enojo de Nadal en su eliminación ante Nick Kyrgios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El australiano Nick Kyrgios, uno de los jugadores más irreverentes del circuito, derrotó por 3-6, 7-6(2), 7-6(6) al español Rafael Nadal, primer favorito del ATP de Acapulco, y se clasificó para los cuartos de final del Abierto Mexicano.



En este duelo, Kyrgios y Nadal se enredaron en una lucha encendida durante 3 horas y 3 minutos, decidida por una doble falta del número dos de la clasificación mundial en el momento crucial.

Nadal se sitúo con ventaja en el sexto juego del primer set, en el que el rival se quejó de dolores de estómago, a pesar de haber mostrado buen nivel. El español ganó 6-3 y se encaminó al triunfo, pero a partir de ahí los aires cambiaron.



Los dos marcaron su territorio con el servicio y se neutralizaron. Nadal mostró el tenis completo que le ha llevado hasta el segundo lugar de la ATP y Kyrgios una devolución precisa en momentos decisivos con lo que llegaron empatados 6-6.

En el arranque del 'tie break' el 72 del mundo hizo uno de sus 21 'aces' para tomar ventaja, quebrar un par de veces y vencer por 6-2 para empatar el duelo.



Los dos rivales insistieron en el servicio como prioridad y no pudieron marcar diferencia hasta que en el sexto juego del tercer set Nadal se puso con un 0-40 y obligó a Kyrgios a venir de atrás para saltar tres puntos de quiebre, lo que pudo haber sido la clave del encuentro.

Una vez recuperado de su momento de debilidad, Kyrgios sacó a relucir sus malos modales, hizo un servicio de abajo hacia arriba y le reclamó al árbitro, sin embargo su juego siguió potente y, otra vez firmaron el 6-6 y se fueron al desempate.



Nadal consiguió una renta de 4-2 y tuvo match point con su saque, con el marcador 6-5 a su favor, sin embargo lanzó una pelota a la línea que paralizó al estadio porque el australiano pidió revisión y el 'ojo de halcón' decidió que estaba afuera.

Fue un golpe anímico en contra de Nadal que hizo una doble falta para darle ventaja 7-6 a un rival que, con su portentoso saque, se hizo del punto decisivo en uno de los mejores partidos en los 26 años de historia del principal torneo de México.



"Le gané a un gran campeón, es un partido que no voy a olvidar, soy un afortunado de volverle a ganar a Rafa Nadal", dijo Kyrgios que empató a 3 los enfrentamientos con el mejor jugador español de la historia.

En la fase de los ocho mejores Nick Kyrgios se medirá al suizo Stan Wawrinka, 42 del ránking mundial, quien superó por 7-6(5), 6-4 al estadounidense Steve Johnson, séptimo preclasificado.



Wawrinka tiene ventaja de 3-2 en cinco enfrentamientos con el australiano.



"Kyrgios le falta al respeto al público, al rival y a sí mismo".



Nadal aseguró que Kyrgios "no es mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a sí mismo también", lo que no le impidió felicitarlo.



En su segundo encuentro en Acapulco, Nadal cedió ante Kyrgios después de 3 horas y 3 minutos, por 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (6), después de desperdiciar tres bolas de un partido en el que su rival hizo ver que se sentía mal del estómago primero, lo que le llevó al vestuario, de las rodillas y, por último, de la espalda, para lo que requirió un masaje.

"Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo", dijo el tenista balear, que añadió que el australiano tiene "talento para ganar un Grand Slam", pero "por algo está donde está".

Nadal aseguró que, por momentos, Kyrgios pareció lesionado y luego estuvo en perfecto estado, aunque reconoció que la derrota estuvo relacionada con cosas que dejó de hacer ante el australiano.



"Soy una persona crítica conmigo mismo, no he jugado un poquito mejor; en 10 partidos como éste con situaciones que se dieron, debía ganar al menos ocho, por probabilidad, pero así me tocó", dijo.

Nadal dijo que no juega torneos como preparación para otros sino para dar lo mejor e intentar ganarlos y es lo que pretendía en Acapulco no como una previa de los másters 1.000 de Indian Wells y Miami que jugará en marzo



"Cuando juego aquí no pienso en nada más, es mi verdad. Viene ahora Indian Wells, un torneo que me gusta y tengo tiempo para recuperar el nivel, semana y media para entrenarme bien", dijo el ganador de 17 Grand Slams, quien llegó a Acapulco con déficit de entrenamientos por una dolencia en la muñeca.