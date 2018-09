Cuevas: “Volví a valorar estar sano”

-¿Cómo estás de la lesión?



-Estoy muy bien. La recuperación fue espectacular, mejor de lo que me podía imaginar. Hace una semana volví a pisar una cancha y me impresionó la evolución. Estoy muy ilusionado con este fin de semana porque tenemos el objetivo de ganar para regresar al Grupo I Americano.

-¿Y cómo fue la recuperación?



-Automáticamente me quitaron la descarga en el pie derecho y tuve que usar muletas por cuatro semanas y media. En ese período hice también un tratamiento de células madres para acelerar el proceso de recuperación y si bien no entrenaba en una cancha hacía fisioterapia y gimnasio todos los días. Yo siempre digo que no solamente entrenás en lo físico, sino también en lo mental y eso era algo que no venía siendo mi fuerte en los últimos partidos, por eso me vino muy bien este parate obligado; recargué las pilas y volví a valorar lo que es estar adentro de una cancha sano.

-¿Fue como una experiencia más para vos?



-Sin dudas. Y lo tomé de esa manera. Comparado con lo que viví en otro momento, estar un mes y medio sin jugar ahora lo pude sortear de otra manera, con más facilidad. No me preocupé tanto por estar adentro de la cancha y eso me sumó por todos lados. Cargué energías y empecé a valorar lo que significa estar sano. Si bien nunca me pasó eso de perder el entusiasmo por jugar al tenis, me pasó que me sentía como cansado, deambulando por el circuito y esta situación me dio una dosis de energía para enfocarme en todos los sentidos y volver con todo. Recuperé el plus que me faltaba.

-¿Y qué era lo que te estaba faltando en los últimos partidos del circuito?



-En la jerga del tenis decimos que uno se atrapa con algún golpe y eso te termina influyendo en el resultado. Y este año como que no tenía el atrape con los golpes, yo le estaba pegando muy bien a la pelota pero no tenía el foco donde debía tenerlo. No es que no tuviera ganas de jugar o estaba en otra. Me faltaba ese plus que tenés que tener en un circuito donde todos te quieren ganar, donde el nivel es alto, no podés regalar nada y si bajás un poquito se nota. Hoy me siento con la mente mucho más tranquila, con menos ruido y estoy enfocado nuevamente en disfrutar de lo que tanto me gusta que es jugar al tenis.

-¿Pesaban las derrotas en ese pasaje del año?



-Es lógico que se sienten pero son resultados de los estados anímicos y de esa energía que le estás poniendo. La consecuencia era el resultado pero me daba cuenta de que no me dolían tanto las derrotas pero tampoco disfrutaba de los triunfos. Por eso digo que de alguna manera deambulaba por el circuito pero creo que eso no va a pasar más, por lo menos por un buen tiempo.

-¿Puede ser un buen punto de partida volver a las canchas jugando Copa Davis en Montevideo?



-Sí, obvio. Anímicamente no hay torneo como la Davis y más aún jugando en casa. Va a ser como la cereza en la torta para el regreso.

-¿Cómo imaginás la serie frente a México?



-Va a ser muy pareja como cualquier serie de Davis en la que los márgenes son poquitos. Ellos tienen su fuerte en el dobles con una pareja muy buena, pero en individuales nos puede jugar a favor estar a nivel del mar y ser locales. En la previa se puede hablar mucho pero la Davis tiene de especial que se puede llegar a dar cualquier resultado.

-¿Como vivís la inclusión de los más jóvenes al equipo uruguayo?



-Está buenísimo porque se generó una energía brutal. Los más beneficiados pueden ser los más chicos pero siempre resalto que los grandes aprendemos de ellos. Está muy bueno esto para el equipo a la hora de jugar, compartir el vestuario y las comidas. Cambia la energía y libera tensiones. Suma mucho.

La serie se pone en marcha hoy



Uruguay y México comenzarán a definir hoy el Grupo II Americano de la Copa Davis. A partir de la hora 11:00 abrirán la serie Pablo Cuevas, raqueta número uno del equipo uruguayo y 68 del mundo, frente al número 2 de los aztecas, Luis Patiño, 762 del mundo. A continuación se medirán Martín Cuevas (287 del ranking) y Lucas Gómez (673). Mañana la jornada comenzará a las 11:00 con el dobles entre Pablo y Martín Cuevas frente a Santiago González y Miguel Ángel Reyes. Luego, Pablo Cuevas-Lucas Gómez y Martín Cuevas-Luis Patiño.