Cuevas debutó con un triunfazo en Madrid

En un partido que duró dos horas y 12 minutos de juego, el uruguayo Pablo Cuevas le ganó al estadounidense Jack Sock, número 15 del mundo y duodécimo favorito al título, en cifras de 6-7, 6-4 y 6-0.

El salteño, 47 de la clasificación ATP esta semana, jugó un gran partido con un alto grado de concentración a lo largo de los tres sets en los que mantuvo la regularidad necesaria para quedarse con una gran victoria.

Tras caer en la primera manga por 7-6 en tiebreak, cuevas se repuso de inmediato para ganar el segundo set con un 6-4 y luego el encuentro se detuvo por lluvia en la Caja Mágica.

Eso perturbó al estadounidense que se fue de partido ante un Cuevas que se mostró muy sólido y no le dio chances de recuperación al 15 del mundo para arrollarlo con un contundente 6-0 en el tercer período sellando la victoria en Madrid.

El uruguayo conectó 8 aces contra 10 de su rival, mientras que obtuvo un 82% de los puntos ganados en el primer servicio y además, ganó todos los juegos desde su saque (14/14).



Tras la victoria, el tenista resaltó: "El primer juego fue muy parejo, en el segundo ya me encontré mejor y, aunque saqué muy bien durante todo el partido, logré ir a más. Con el sol nos costó devolver el saque a los dos, pero en el tercer set, tras llover, noté que estaba más lenta la cancha y pude devolver la pelota".



"El año pasado arranqué alambrando, con lo justo, y hoy el partido me ha dejado contento", apuntó el uruguayo, semifinalista en 2017.



Cuevas recibió el calor de muchos compatriotas desde la grada, en la que se pudo ver alguna bandera y camiseta uruguaya. "Me siento muy a gusto jugando aquí. El año pasado había mucha gente con banderas de Uruguay, este año se volvió a repetir, y eso es muy bonito. Es mucho mejor eso a tener el público en contra"

En la segunda ronda, Pablo Cuevas se medirá ante el ganador del encuentro que están jugando el español Albert Ramos Viñolas, 42 del ranking ATP, y el alemán Peter Gojowczyk, 52 del mundo.



En dobles

En el torneo de dobles del Masters 1.000 de Madrid, Pablo Cuevas, en pareja con el español Marcel Granollers, vencieron el lunes al austríaco Dominic Thiem y al argentino Juan Martín del Potro y ahora se medirán el jueves frente a los principales favoritos al título, el polaco Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo.