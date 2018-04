Cuevas aprontó con un Top 10

Tras su participación en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde en individuales quedó eliminado en la primera rueda y en dobles llegó hasta cuartos de final, Pablo Cuevas saldrá a escena en el ATP 500 de Barcelona.



El uruguayo que debutará ante el español Ricardo Ojeda Lara se instaló hace algunos días en suelo catalán y aprovechó, como de costumbre, para entrenar junto a algunos jugadores del circuito profesional.



Con el argentino Diego Schwartzman el salteño comparte una gran amistad y no solo entrenó sino que además ambos bromearon en las redes con sus respectivos looks: el “Peque” de vincha y Cuevas de bigote. “Qué look va?” publicó el uruguayo en Twitter, donde hizo una encuesta: “Moustache o vincha?”.



Por otra parte, Cuevas se dio el gusto de prepararse también junto al austríaco Dominic Thiem, número 7 del ranking mundial y que en Montecarlo quedó eliminado en semifinales con el campeón, el español Rafael Nadal.



Cuevas debutará hoy no antes de la hora 10:30 de Uruguay en el ATP 500 de Barcelona ante Ojeda Lara, que ocupa el puesto 206 del ranking mundial.



El de hoy en el “Conde de Godó” será el primer choque entre el salteño y el nacido de 32 años y el nacido en El Puerto de Santa María hace 25 años.