En Carrasco está todo pronto para la final

En conferencia de prensa, la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT) brindó los detalles de la serie que protagonizarán Uruguay y México este fin de semana en el Carrasco Lawn Tennis por la final del Grupo II Americano.

El delegado de México, Carlos Illescas, destacó el recibimiento que tuvo el equipo azteca en Montevideo y agradeció la hospitalidad de los uruguayos para la disputa de esta serie de Copa Davis.

Por otra parte, capitán mexicano, el exjugador Leonardo Lavalle, remarcó que “tenemos que estar concentrados en cada partido. Si logramos eso estaremos en condiciones de pelear cada punto ante un rival duro como Uruguay”.

Luego de la conferencia de prensa de México fue turno para la de Uruguay y en primera instancia, Ruben Marturet, presidente de la AUT, dijo que “esta nueva forma de disputa en dos días en lugar de tres, significa mucho para países como el nuestro ya que podemos contar con la presencia de Pablo Cuevas, nuestra mejor raqueta gracias a que se ajustan los calendarios ya que las series se juegan con series al mejor de tres sets y con tiebreak en caso de llegar a la tercera manga”.

Marturet destacó además que “para esta serie tenemos el equipo casi completo. Falta Ariel (Behar) pero el plantel es muy competitivo y confiamos que podemos lograr la clasificación y retornar al Grupo I Americano. Para nosotros esta final es fundamental, venimos de un proceso importante tras ganar el Grupo III sin ceder un set, en el Grupo II ya vencimos a El Salvador y a Venezuela y ahora esperamos cumplir con los objetivos planteados.

El Carrasco Lawn Tennis será el escenario de esta competición y el vicepresidente del club, Daniel Acquarone, expresó que “para nosotros es un honor recibir una vez más la Copa Davis y debemos agradecerle a la Asociación Uruguaya de Tenis por la confianza para albergar al torneo más importante del mundo en este deporte y también a los auspiciantes que lo hacen posible. El club tiene las puertas abiertas para todos y esperamos que sea un gran fin de semana para el equipo uruguayo”.

Por su parte, el Dr. Julio César Maglione, presidente del Comité Olímpico Uruguayo, destacó que “es un placer acompañar este deporte que se juega una parada importante en un torneo de prestigio. Le deseo el mayor de los éxitos en esta serie frente a México”.

Maglione agregó que “es muy importante el apoyo que reciba el tenis para cumplir con estas etapas internacionales y ponerse objetivos claros aprovechando el presente y pensando en el futuro, tal como lo está haciendo ahora”.

Por último, Marcelo Abreu, Gerente de Marketing de Antel, dijo que “para nuestra empresa es fundamental brindar apoyo a toda manifestación deportiva y en particular a las que representan a Uruguay. No solo apoyamos, sino también se lo transmitimos en vivo a la gente para que lo pueda ver en cualquier parte del país. Le deseamos el mayor de los éxitos, que sea una competencia justa y que por supuesto gane Uruguay”.



Enrique Pérez Cassarino, capitán del equipo uruguayo, dijo que “de México conocemos bastante y no hay muchas sorpresas en cuanto a nombres. Ellos también nos conocen y va a ser una serie complicada para los dos equipos”.

El “Bebe” remarcó que “venimos con una base de jugadores que hace varios años está con nosotros, hay un ambiente buenísimo y disfrutamos mucho de esta semana porque para los más jóvenes es una experiencia muy buena compartir con Pablo y “Bebu” varios días de entrenamientos y convivencia”.

El equipo uruguayo está integrado por Pablo y Martín Cuevas, Rodrigo Arús, Nicolás Xiviller y Francisco Llanes, mientras que los sparrings son Juan Martín Fumeaux, Ezequiel Passarino, Franco Roncadelli y Emiliano Troche.

Pablo Cuevas, la principal raqueta de Uruguay, se viene recuperando de una fractura del hueso escafoide del pie derecho y aún no está plenamente recuperado.

Si bien el proceso de recuperación fue mejor de lo esperado, según le contó el tenista a Ovación, todavía no hay certezas si podrá jugar toda la serie frente a México.

“La recuperación viene siendo mejor de lo que esperaba. Hace una semana estoy entrenando en cancha gracias a un tratamiento especial que hice y me vengo sintiendo muy bien, pero aún no puedo decir si estaré para uno, dos o tres partidos en esta serie”, le dijo Cuevas a Ovación.



Uno de los jugadores que integran el plantel celeste es Rodrigo Arús, quien viene de tener una importante gira europea con buenos resultados y sobre todo, muchos partidos.

“Estoy contento porque llego de una gira muy buena en Europa con partidos de mucho nivel y cuando “Bebe” me convocó no lo dudé. Por suerte llego con una buena cantidad de partidos para dar una buena mano en esta serie de Copa Davis”, dijo en conferencia.



EL MOMENTO

El benjamín celeste "a la cancha"

En el cierre de la conferencia de prensa, Enrique Pérez Cassarino, capitán uruguayo, le puso un toque de humor a la situación y convocó a Ezequiel Passarino.

¿La razón? Cada vez que se suma un juvenil al equipo de Copa Davis, lo hacen hablar en la cena tradicional y también en conferencia de prensa.

Hoy no fue la excepción. Passarino, quien clasificó al Mundial Sub 16 con Uruguay, pasó al frente, tomó el micrófono y dijo que “para mi es una oportunidad única poder estar compartiendo esta experiencia con jugadores como Pablo Cuevas y su hermano “Bebu”. Me sirve mucho este aprendizaje y espero poder seguir sumando este tipo de experiencias”. Lo aplaudieron todos.