Con apenas 14 años, Juliana Rodríguez se convirtió en la campeona Nacional más joven de la historia tras consagrarse en las finales que se disputaron en el Círculo de Tennis de Montevideo a fines de noviembre.

El vínculo de Juliana con el tenis comenzó cuando ella tenía 4 años empezando con clínicas infantiles, pero la competencia con chicos de su edad no la motivaban y subió varios escalones hasta llegar al nivel competitivo, hecho que la llevó, a los 12 años, a competir por Uruguay en los Sudamericanos Sub 12 de Santa Cruz de la Sierra y Sub 14 de Guayaquil.

Juliana se topó con un nivel profesional y económico que lejos de llevarla a la frustración, la alentaron a tomar una decisión en conjunto con su familia: radicarse en Punta del Este para entrenar con Felipe Macció, el reconocido profesional que formó entre otros a Pablo Cuevas, la raqueta número uno del Uruguay.

Eso implicó un cambio radical en la vida de la joven deportista que por estos meses trata de continuar sus estudios pero poniendo el foco en la preparación como tenista, aunque debe conseguir recursos económicos para poder participar en torneos internacionales.

Lo cierto es que Juliana Rodríguez se prepara para ser una de las grandes promesas del tenis celeste.