"No puedo ni caminar": el retiro de Andy Murray puede adelantarse

Seguir o no seguir. Esa es la cuestión para Andy Murray. El tenista escocés duró solo un partido en el Abierto de Australia y si bien dio lucha durante cinco sets durante 4 horas y 9 minutos antes de sucumbir ante el español Roberto Bautista Agut (vigesimosegundo preclasificado) por 6-4, 6-4 6-7, 6-7 y 6-2. Sin embargo, lo más preocupante llegó después, durante la conferencia de prensa.

“Básicamente tengo dos opciones: una de ellas es estar los próximos cuatro meses y medio afuera (por operación) y luego preparar Wimbledon”, señaló. “Pero estoy realmente en dificultades. No puedo ni caminar bien en este momento”, confesó entre lágrimas el vencedor de tres grand slams: Wimbledon 2013 y 2016 y US Open 2012.

El escocés, de 31 años, viene arrastrando problemas de cadera desde algún tiempo, los cuales le producen un dolor difícil de soportar. “Podría jugar algún otro partido, pero quiero mejorar mi calidad de vida”, apuntó.

No descartó jugar nuevamente en Australia, porque anunció ante el público que lo despidió de pie y con una gran ovación que hará “todo lo posible por volver”, aunque aclaró: “Si quiero hacerlo necesito una gran operación, que tampoco me da garantías de que me permita regresar, porque soy consciente que se trata de una operación realmente grande”.

En cuanto a su futuro inmediato, dijo: “Decidiré en la próxima semana”.

En la previa de Australia Murray había anunciado que esta sería su última temporada precisamente debido a los problemas de cadera, aunque entonces expresó que su adiós se produciría luego de Wimbledon. Ahora está en duda incluso que pueda disputar ese certamen.

Andy, sobreviviente de niño de la masacre de Dunblane en marzo de 1996 (tenía ocho años cuando Thomas Watt Hamilton ingresó a la escuela primaria a la que Murray concurría y asesinó a 16 niños y un adulto antes de suicidarse), siempre ha sido un guerrero. En la cancha dio batalla a los tres grandes (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) e incluso llegó a ser número uno el 7 de noviembre de 2016 y seguramente la continuará dando para no decirle adiós al tenis tan pronto, pero hoy la cadera lo tiene match point abajo.