"Bebu" llega en su mejor momento

Uruguay es favorito en la serie de Copa Davis frente a Venezuela y Martín Cuevas lo sabe. Pero lejos de confiarse, “Bebu” sabe que no hay que hacerlo porque los partidos se ganan siempre en la cancha.

La raqueta número dos del equipo uruguayo llega en su mejor momento y en plena temporada, acumulando muy buenas actuaciones a nivel internacional.

“Estoy muy contento por jugar Copa Davis en casa nuevamente y con Pablo otra vez. En los papales somos favoritos, pero en la Davis puede pasar cualquier cosa, así que hay que prepararse de la mejor manera día a día. Estamos bien y esperemos hacer todo lo planificado para poder avanzar a la final”, le contó Martín Cuevas a Ovación.

Para los jugadores uruguayos esta serie llega en un buen momento deportivo en cuanto a los partidos ya que frente a El Salvador, la temporada recién comenzaba: “En esa serie el único que llegaba con rodaje fue Pablo porque ya había debutado. Y fue complicado para el resto porque era una cancha dura y difícil, muy rápida. Se me escapó un partido de singles pero por suerte lo pudimos sacar adelante para avanzar y ahora si ganamos sabemos que volveremos a ser locales en Montevideo”,

“Bebu” sabe que su nivel es alto en la actualidad, pero confía y aspira a seguir creciendo. Hoy, el uruguayo de 26 años está en el puesto 284 del mundo, su mejor ubicación.

“Llego en mi mejor momento y con ranking histórico. Tenísticamente estoy jugando muy bien y psicológicamente estoy más tranquilo. Trato de disfrutar también el hecho de volver a jugar Copa Davis en Montevideo”, contó Cuevas, quien además reconoció que su relación con Pablo, su hermano, es más que fluida: “siempre está y nos hablamos permanentemente, nos seguimos los partidos de cada uno y él me aconseja en todo”.

Varias cosas se dieron para que “Bebu” llegara a este nivel. Lo primero fue dejar atrás la mala racha de lesiones: “En años anteriores tuve un poco de mala suerte y por una lesión u otra estaba varios meses sin jugar. Ahora hace ya más de un año que juego seguido y eso me da tranquilidad y confianza. Después juega y mucho la preparación que se hace para cada temporada y llega un momento que bajás un cambio, estás más tranquilo, tratás de disfrutar un poco más de lo que hacés y no sufrir tanto. Eso dio sus frutos”.

Venezuela será el rival celeste y para Cuevas no importa tanto el adversario: “Sabemos que ellos no llegan en su mejor momento, pero no me preocupa tanto eso porque nos tenemos que ocupar de estar bien nosotros para dar lo mejor en la serie y ganarla”.