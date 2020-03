"Bebe" Pérez dijo que Uruguay no es favorito; tuvo una especial visita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipo uruguayo de Copa Davis tuvo ayer la conferencia de prensa en Austria de cara a los partidos del viernes y del sábado por los Qualifiers al Grupo Mundial.

El capitán celeste Enrique “Bebe” Pérez Cassarino fue el encargado en hablar frente a la prensa local, reconociendo el favoritismo del equipo austríaco debido al ranking ATP que favorece a sus tenistas: Dennis Novak (96 del mundo), Sebastián Ofner (156) y Jurij Rodionov (172), como jugadores de singles, Oliver Marach (25) y Jürgen Melzer (35), de dobles.

Sin embargo, el entrenador uruguayo acotó que en la Copa Davis hay muchas sorpresas y que este fin de semana puede ser una más.



Precisamente a Austria le pasó que perdió un partido de singles en la llave de septiembre contra Finlandia en la que era claro favorito, en el duelo entre el finlandés Emil Ruusuvuori (101 del mundo) y el austríaco Dominic Thiem (3), este último que estará ausente contra Uruguay.

Pérez también alabó la organización: “He estado 16 años participando en Copa Davis y nunca he encontrado una organización como está”. Además, afirmó que la cancha no es tan rápida .

Por otra parte, no es la primera vez que Uruguay y Austria se enfrentan por Copa Davis. En 1994 jugaron en una etapa similar a la actual, pero en Montevideo. En ese entonces el médico del equipo austríaco era Eduard Lanz, recordado por los uruguayos por asistir a un espectador uruguayo (Emilio Cerruti) al sufrir un paro cardíaco durante el partido entre Marcelo Filippini y Thomas Muster (era top 10).

Lanz se comunicó con la delegación uruguaya y coordinó una visita, producida ayer y en la que se reencontró con “Bebe” Pérez y Rubek Orlando (secretario de la Asociación Uruguaya de Tenis). Ahora su hijo Uli trabaja con el equipo de Austria.

Cómo se jugará.



El viernes comenzarán con dos partidos de singles, el la raqueta 1 vs. la 2 de cada país. El sábado inicia el encuentro de dobles, sigue el juego de 1 vs. 1 y cierra el 2 vs. 2. Cada partido es al mejor de tres sets.