Azarenka se emocionó por su angustiante situación tras perder

Con 22 años estuvo en lo más alto del mundo en consideración de la WTA cuando entre 2012 y 2013 (del 30 de enero de 2012 al 10 de junio; y del 9 de julio al 17 de febrero de 2013) ocupó el primer lugar del ranking, pero este martes Victoria Azarenka cayó (6-7, 6-4, 6-2) en la primera ronda del Australian Open contra la alemana Laura Siegemund (110° del mundo). Posteriormente en conferencia de prensa soltó tensiones y largó a llorar, hablando de los motivos por los cuales estuvo varios meses sin jugar y ahora le cuesta volver a su mejor nivel.

"Lo estoy pasando muy mal. He pasado por muchas cosas en mi vida y a veces me pregunto por qué me pasó, pero creo que tarde o temprano me harán más fuerte. Voy a trabajar muy duro para poder revertir esta situación. Quizás necesito un poco de tiempo, paciencia y obviamente un poco de apoyo", comentó la tenista actualmente 53 del mundo al inicio, sin interiorizar en el problema. "Fallar es cuando te rindes y no lo intentas otra vez, pero yo estoy luchando. Voy a continuar luchando y salir de eso, eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que haré", agregó.

Azarenka tuvo algunas lesiones que le dificultaron mantener el nivel, pero en 2016 también tuvo el nacimiento de su hijo, Leo Alexander, que con la separación de su expareja, Billy McKeague, luchó por la tenencia y así poder hacer los viajes a los torneos con el niño.

En medio de la discusión en la justicia, la bielorrusa apenas disputó algunos partidos: en junio de 2017 el Mallorca Open (cayó en segunda ronda), en agosto del mismo año en Wimbledon (llegó a la cuarta etapa donde perdió con Simona Halep, hoy número uno); en 2018 participó sin mucho éxito en Stanford, Montreal, Cincinnati, US Open y Tokyo.

Hoy en día, la ganadora el Abierto de Australia en 2012 y 2013, tiene la tenencia de su hijo desde abril pasado y quiere volver a ser la de antes, ahora con 29 años. "Las aventuras de mami y Leo comienzan. Europa allá vamos", había escrito en sus redes sociales tras la victoria legal, la más importante. Ahora busca las victorias en cancha.