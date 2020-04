A 27 años de un día muy oscuro en Hamburgo: el ataque a Monica Seles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 30 de abril de 1993, la tenista Monica Seles de 19 años de edad fue apuñalada en medio partido de los cuartos de final de Hamburgo. Hoy se cumplen 27 años del fatídico día que terminó evitando que la serbia nacionalizada estadounidense se convirtiese en leyenda del deporte.

Seles estaba ganando el partido ante Magdalena Maleeva por 6-4, 4-3 cuando, durante un descanso, el alemán Günther Parch se le acercó por la espalda y le clavó un cuchillo de 25 centímetros de largo a sangre fría.

El agresor de 38 años justificó su acción dada la obsesión que tenía por su compatriota Steffi Graf, que había quedado relegada a un segundo plano dados los continuos éxitos de Seles.

Tras ser apuñalada, Seles cayó al suelo desplomada mientras los efectivos de seguridad arrestaban al individuo tras ella. La agresión le produjo un trastorno psicológico que le obligó a apartarse de las pistas durante dos años.

"Durante el descanso, tras un juego, apuré hasta el final porque no había bebido nada de agua y de pronto sentí un dolor horrible en mi espalda... Me giré buscando de dónde venía el dolor y vi a un hombre detrás de mí levantando un cuchillo contra mí", expresó la extenista serbia poco después del incidente.

Tras ganar Roland Garros con 16 años, además de otros siete Grand Slams antes de cumplir los 20, el reinado de 178 semanas en la WTA de una tenista llamada a ser una leyenda quedó truncado por aquella puñalada por la espalda.

Seles tuvo ataques de ansiedad, depresión y padeció sobrepeso. "La comida era mi única terapia", confesó. Una lesión en un pie la apartó del circuito en 2003, a los 29 años, pero tardó cinco años más en anunciar oficialmente su retiro.

"Me apuñalaron en una cancha de tenis, delante de miles de personas. Eso cambió mi carrera de forma irreversible y me dañó el alma. Una fracción de segundo me convirtió en otro ser humano", reconoció Seles. Ya nunca fue la misma desde aquella tarde en Hamburgo.