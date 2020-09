El austríaco Dominic Thiem es el nuevo campeón del US Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nueva York tiene su nuevo rey. Luego que Novak Djokovic fuera descalificado del US Open por golpear con una pelota a una jueza de línea, Alexander Zverev (número 7 del mundo) y Dominic Thiem (3) buscaban la consagración. El alemán ganó los dos primeros parciales 6-2 y 6-4, en tanto el austríaco se impuso en las dos siguiente por 6-4 y 6-3, por lo que fueron a un quinto y decisivo set que fue para el tenista de 27 años en su primera presencia en la definición del torneo estadounidense y de un Grand Slam.

Como en 2018 Naomi Osaka volvió a levantar la copa del US Open By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Como en 2018, Naomi Osaka levantó la copa del US Open

El inicio del partido fue arrollador por parte de Zverev, quien no dio opción alguna a Thiem. Se impuso por un contundente 6-2, ganando 29 puntos sobre 17 de su rival y con un primer saque casi infalible, pues ganó 12 de los 13 (92%) que metió, lo cual le permitió no conceder ningún punto de quiebre. Thiem también fue sólido con su primer saque (9/10), pero no tuvo consistencia con su segundo servicio, concediendo tres break points de los cuales Zverev aprovechó dos para hacer la diferencia y llevarse el primer parcial.

En el segundo set ambos bajaron el porcentaje del primer servicio, algo que era de esperar. Sin embargo, el que más lo hizo fue Thiem, que cayó hasta el 63%. Concedió así ocho puntos de quiebre, de los cuales Zverev tomó dos. El parcial fue 6-4 porque el austríaco quebró en una ocasión.

El tercer parcial fue mucho más parejo. Llegaron al noveno game del set 4-4 luego de haber cedido un servicio cada uno y de haber concedido varias oportunidades de quiebre. Thiem se llevó ese juego para ponerse 5-4 y en el siguiente quebró por segunda vez en el parcial para ganar 6-4. El cambio en su juego fue que buscó más puntos en la red, saliendo airoso en 7 de las 10 veces que subió.

En el cuarto Thiem, que fue de menos a más, confirmó su recuperación, con un 80% de puntos obtenidos con el primer servicio y el 100% de los que jugó con el segundo. Logró el quiebre en una de las tres oportunidades que tuvo y no concedió ninguna chance de ceder el servicio a su rival. El cuarto set se fue con un 6-3.

Y llegó el parcial definitivo, el cual Thiem inició quebrando, aunque luego Zverev le pagó con la misma moneda hasta irse 2-1 arriba. Volvió a quebrar para ponerse 5-3 y sirvió para ser campeón, pero falló, porque el austríaco le quebró para ponerse 5-4. Siguió de largo, porque quebró nuevamente y pasó 6-5, pero también perdió su juego de saque por el partido. Habría tie-break para definir el título. El punto clave fue el decimotercero, en el cual Thiem logró un miniquiebre, sirvió para el título y lo concretó, convirtiendo un 0-2 en un 3-2 con parciales 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6.