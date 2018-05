Un adiós inesperado

La defensa del título de Rafael Nadal en Madrid quedó trunca y el responsable fue Dominc Thiem. El austríaco venció al español, lo eliminó del Masters 1.000 y también lo bajó de la cima del ranking mundial.

Como por si eso fuera poco, el número 7 de la clasificación de la ATP le cortó al mallorquín la racha de 50 sets ganados de manera consecutiva, la que se había convertido en la más larga de la historia tras superar el jueves los 49 de John McEnroe sobre césped.

Ese récord de Nadal había comenzado justamente con Thiem como protagonista, ya que luego de perder con el austríaco en los cuartos de final de Roma 2017, el español comenzó su andar ganando todos los sets sobre polvo de ladrillo.

Pero ayer, con un 7-5 y 6-3 en una hora y 57 minutos de juego, el austríaco se quedó con la victoria para cortar esa racha de “Rafa” y vengarse de la final de Madrid 2017, cuando el español lo privó del título en la Caja Mágica.

Ahora, Thiem, el último jugador que le había ganado a Nadal en esta superficie antes de este choque en Madrid, se enfrentará en las semifinales ante el sudafricano Kevin Anderson, quien se impuso al serbio Dusan Lajovic por 7-6 , 3-6 y 6-3, y que jugara su primera semifinal de un Masters 1.000 después de caer 10 veces en los cuartos.

“Estoy decepcionado. No he sido lo suficientemente bueno y ahí se acaba la historia. Cuando eso ocurre hay que felicitar al rival. No ha sido un partido bueno y tengo que intentar corregirlo”, dijo Nadal haciendo uso de toda su grandeza tras ser eliminado en Madrid.

“Cuando no jugás bien todo se ve más complicado. No agarré casi nunca el tiempo de la pelota como para colocarme y sentir que dominaba el punto. Perdí y no hay que darle más vueltas. Hay que saber lo que no hice, reconocer la superioridad del rival y trabajar para la semana que viene estar listo para competir”, agregó el español, quien ahora viajará a Roma para jugar otro Masters 1.000 sobre polvo de ladrillo.