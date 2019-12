Uruguay tendrá un debut intercontinental en la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay debutará en la Copa América 2020 frente a Australia en Córdoba. Así lo determinó el sorteo llevado a cabo ayer en Cartagena de Indias.

La Copa América, que se jugará del 12 de junio al 12 de julio, tiene la particularidad de que vuelve a disputarse apenas un año después de la eidición realizada en Brasil y donde el local se quedó con el título. Esto es para hacer coincidir al máximo torneo continental de América con la Eurocopa.

También es un certamen especial porque por primera vez se diputará en dos países simultáneamente: Colombia y Argentina. Cabe destacar que el encuentro inaugural se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires y será entre Argentina y Chile, mientras que la final tendrá lugar en el Metropolitano de Barranquilla.

Otro de los detalles que ya se conocen es el camino que tendrá Uruguay en la fase de grupos del certamen. Al integrar la Zona Sur del torneo, la Celeste tendrá que jugar todos los encuentros en Argentina y el estreno será frente a la selección de Australia.

calendario Los partidos de Uruguay en la Copa América

vs. Australia - 13 de junio (Córdoba)

vs. Argentina - 16 de junio (Córdoba)

vs. Chile - 21 de junio (Mendoza)

vs. Bolivia - 26 de junio (La Plata)

vs. Paraguay - 30 de junio (Santiago del Estero)

Los oceánicos abrirán el camino de la Celeste en Córdoba el próximo 13 de junio, aunque luego el trayecto de los de Tabárez comenzará a subir en dificultad.

Es que Uruguay enfrentará a Argentina en la segunda fecha, que también será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el 16 de junio.

Con más días de descanso, la Selección se cruzará con Chile en el Malvinas Argentinas de Mendoza el 21 de junio y su periplo continuará frente a Bolivia el 26 de junio en el Estadio Único La Plata.

Uruguay cerrará su participación en la fase de grupos ante Paraguay el 30 de junio e el Estadio Único de Santiago del Estero.

El momento en el que Uruguay salió en el sorteo. Foto: Reuters.

Para Uruguay, jugar en Argentina trae un gran recuerdo teniendo en cuenta lo que aconteció en 2011, cuando la Celeste alcanzó su último título consagrándose en el Monumental. Pero en esta ocasión no todo el certamen será en territorio argentino, lo que también abre una incógnita frente a ese detalle ya que en la segunda ronda podría jugar en Colombia frente a uno de los rivales de la otra zona.

Para esta ocasión la Conmebol ha dividido el continente en dos zonas: norte y sur. Y en cada una se disputará uno de los grupos de la primera fase de la Copa.

La zona Norte está integrada por Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Catar. En la primera fecha tendrá los encuentros Colombia-Ecuador, Brasil-Venezuela y Perú-Catar, teniendo en cuenta que todos se disputarán en escenarios que se encuentran en territorio cafetero.

Cuartos de final. Luego de la fase de grupos, cuatro equipos por zona ingresarán a la fase de eliminación directa, donde ocho equipos buscarán meterse entre los cuatro mejores del torneo y luego alcanzar la gran final del certamen.

La posición en la que cada selección termine la primera fase será clave para conocer su destino en la segunda, ya que la primera selección de una zona jugará contra la cuarta de la otra y la segunda hará lo propio con la tercera, lo que enfrentará a equipos de ambas zonas por primera vez en el certamen. Y se planteará la posibilidad de que la Celeste deba trasladarse a territorio colombiano en caso de avanzar.

Sedes. A última hora se llevó a cabo un cambio en uno de los estadios argentinos que iba a recibir la Copa América: finalmente San Juan no será parte del torneo y Santiago del Estero ocupará su lugar.

Es así que el Estadio Monumental (Buenos Aires), el Estadio Único (La Plata), el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) y el Estadio Único (Santiago del Estero) son los que recibirán el certamen en Argentina.

Por su parte los escenarios colombianos serán: el Metropolitano (Barranquilla), el Atanasio Girardot (Medellín), el Pascual Guerrero (Cali) y el Nemesio Camacho (Bogotá).



FIXTURE Todos los partidos de la fase de grupos

Zona Sur:



Fecha 1:



Argentina vs. Chile - 12 de junio

Uruguay vs. Australia - 13 de junio

Paraguay vs. Bolivia - 13 de junio



Fecha 2:



Argentina vs. Uruguay - 16 de junio

Chile vs. Bolivia - 16 de junio

Paraguay vs. Australia - 17 de junio



Fecha 3:



Argentina vs. Paraguay - 20 de junio

Uruguay vs. Chile - 21 de junio

Australia vs. Bolivia - 22 de junio



Fecha 4:



Chile vs. Paraguay - 25 de junio

Australia vs. Argentina - 26 de junio

Bolivia vs. Uruguay - 26 de junio



Fecha 5:



Chile vs. Australia - 30 de junio

Bolivia vs. Argentina - 30 de junio

Uruguay vs. Paraguay - 30 de junio



Zona Norte



Fecha 1:



Colombia vs. Ecuador - 13 de junio

Brasil vs. Venezuela - 14 de junio

Perú vs. Catar - 14 de junio



Fecha 2:



Colombia vs. Venezuela - 17 de junio

Ecuador vs. Catar - 18 de junio

Perú vs. Brasil - 18 de junio



Fecha 3:



Colombia vs. Perú - 21 de junio

Venezuela vs. Ecuador - 22 de junio

Brasil vs. Catar - 23 de junio



Fecha 4:



Brasil vs. Colombia - 27 de junio

Ecuador vs. Perú - 27 de junio

Catar vs. Venezuela - 28 de junio



Fecha 5:



Catar vs. Colombia - 1 de julio

Ecuador vs. Brasil - 1 de julio

Venezuela vs. Perú - 1 de julio

MASCOTA El perro "Pibe"

Conmebol le permitió a los hinchas de toda América votar para definir el nombre de la mascota de la Copa América 2020. "Pipe" o "Pibe" eran las opciones y finalmente ganó esta última.

"Pibe" es un perro y fue presentado en sociedad en la ceremonia que se llevó a cabo en Cartagena, además fue el responsable de dar a conocer la pelota del torneo.

Sudamérica votó y Pibe ha llegado para hacer vibrar el continente en la #CopaAmérica 2020. pic.twitter.com/7AhEhb40u0 — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

PELOTA "Merlín Copa América"

El balón con el que se disputarán todos los encuentros de la Copa América está inspirado en los campeones de este certamen y ese detalle se aprecia en los colores de la misma.

La empresa Nike es una vez más la encargada de crear el esférico que comenzará a rodar en los campos argentinos y colombianos a partir del año próximo.