Uruguay al Grupo B del Torneo Preolímpico 2020 para clasificar a los Juegos Olímpicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya de fútbol conoce sus rivales para jugar el Torneo Preolímpico Sub 23 de la Conmebol, que se realizará en Colombia entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020, y que clasificará a dos selecciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó en Bogotá el sorteo de la fase de grupos y Uruguay quedó en el Grupo B, que encabeza el campeón olímpico en Río de Janeiro 2016: Brasil. También están Paraguay, Bolivia y Perú.

El torneo, que se disputa en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira de Colombia, está dividido en una fase inicial con cinco equipos en cada grupo. Dos de cada uno avanzan al cuadrangular de la fase final (todos contra todos), que determinará las dos selecciones en obtener los dos cupos.



El Grupo A está integrado por el local Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador.

El Preolímpico vuelve a jugarse luego de su última edición en Chile 2004 (para los JJ.OO. de Atenas en el mismo año). Para Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, el Sudamericano Sub 20 del año anterior a cada edición olímpica otorgaba los clasificados.

La selección uruguaya Sub 23 será dirigida por Gustavo Ferreyra, que continúa al frente de la Sub 20. Aún no han comenzado los trabajos.

El debut de la Celeste será el 19 de enero en el Estadio Centenario de Armenia contra Paraguay. Continuará el 22 con Brasil en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el 25 ante Bolivia en Armenia y cierra el grupo el 28 contra Perú. Tiene libre la quinta fecha de la fase de grupos. La fase final se jugará los días 3, 6 y 9 de febrero.



Uruguay no clasifica a los Juegos Olímpicos desde Londres 2012. En un Preolímpico fue en 1976 la última vez.