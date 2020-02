Uruguay empató ante Brasil y las chances de Juegos Olímpicos siguen vivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El minuto 40’ dejó a todos con las manos en la cabeza. Pocos lo podían creer. Una pelota que parecía morir en las manos de Ignacio de Arruabarrena, revivió, terminó cruzando la raya y siendo el definitivo empate 1-1 de Brasil ante Uruguay.

Pero la Celeste no estaba jugando mal y no en vano se había puesto en ventaja y había mostrado su mejor imagen en lo que va del certamen. Aferrado a eso y a buscar apoyar a “Nacho” tras el fallo, los jugadores dirigidos por Ferreyra defendieron el empate con uñas y dientes.

#PreolimpicoEnTyCSports ⚽️ ¿QUÉ HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/JFZSFa7qWt 📲🖥️📺 pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

Es que sabían que la igualdad no le sentaba nada mal al plantel celeste porque ahora llegará al último partido con chances de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio si vence a Colombia y si se dan los resultados esperados en el juego entre Argentina y Brasil que le pondrá fin al Preolímpico Sub 23.

No hay que olvidarse que el gol de Uruguay también vino de un error del arquero rival, porque un remate de Ugarte se desvió en un rival y descolocó a Iván, que puso las manos pero que fueron vencidas por una pelota que viboreó en el aire.

#PreolimpicoEnTyCSports ⚽️ ¡Gol de Uruguay! La Celeste le gana 1-0 a Brasil por el cuadrangular final. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/JFZSFa7qWt 📲🖥️📺 pic.twitter.com/pIV6ln1JkJ — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

Tampoco hay que olvidarse que darle una compañía a Viñas mostró otra imagen de Uruguay y que permitió realizar una presión que pocas veces se había visto en el torneo y que derivó en varios errores de la defensa norteña.

No se puede dejar pasar que la Celeste tuvo chances claras de lograr el gol del triunfo con un tiro libre de Joaquín Piquerez que pegó en el vertical y un mano a mano en el que Diego Rossi tuvo la chance por duplicado y no pudo mandar a guardar.

Así como también De Arruabarrena tuvo una gran reacción ante Matheus Cunha que llevó a una gran doble atajada tras dos remates dentro del área chica.

El festejo de Manuel Ugarte en el duelo entre Uruguay y Brasil en la Sub 23. Foto: Reuters.

¿Fue justo el empate? Sí, fue justo porque Brasil insistió, pero no fue el equipo incisivo que avanzó como líder de su grupo y que pasó por arriba a Uruguay en la primera fase.

La Celeste mostró otra imagen y eso no solo hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta para el partido que viene, como ya lo demostró en los últimos 45’ frente a Argentina, cuando se había preocupado de jugar bien la pelota y de acompañar mejor a sus delanteros.

Juan Manuel Sanabria en el juego entre Uruguay y Brasil en el Sub 23. Foto: Reuters.

Más allá de lo de Ugarte, el incansable trabajo de Federico Viñas y la buena tarea de los laterales uruguayos son puntos que se pueden volver a destacar en una selección que volvió a tener a Juan Manuel Sanabria como uno de los más claros con la pelota.

A 90’ del final del Preolímpico Sub 23, Uruguay todavía tiene chances de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio y a esta altura eso significa mucho. Colombia nos espera. Habrá que ganar y aguardar.



Federico Viñas en el duelo entre Uruguay y Brasil en el Sub 23. Foto: Reuters.

PRIMER TIEMPO



El hecho de tener dos delanteros en el ataque, llevó a que Uruguay tuviera una postura muy distinta a la de otros partidos y es que por primera vez en el Preolímpico Sub 23 la Celeste comienza con dos delanteros netos.



Eso permitió generar otro tipo de presión en la defensa norteña y generar algunos errores en la última zona de Brasil que en muchas ocasiones estuvieron cerca de ser aprovechadas.



La insistencia de Federico Viñas y la entrega de Juan Ignacio Ramírez le dieron otro aire a Uruguay en la ofensiva y eso permitió adelantar las líneas y así complicar a Brasil.



Como era de esperarse, los norteños no se quedaron en su área y fueron en busca de la apertura del marcador de la que estuvieron cerca pero que no concretaron porque fue Uruguay el que se puso en ventaja.

Un zapatazo de Ugarte se desvió en un rival y provocó una floja reacción del arquero Iván al que se le escapó la pelota y significó el tanto de la Celeste.



Pero cuando Uruguay estaba cómodo en el partido y en el marcador llegó una jugada insólita donde una pelota fácil que De Arruabarrena tenía controlada terminó en error del arquero de Wanderers y el gol del empate para los norteños.

SEGUNDO TIEMPO



El complemento fue norteño. Es cierto que Joaquín Piquerez puso un tiro libre en el vertical y que Diego Rossi contó con una chance muy clara de anotar sobre el final, pero es verdad también que los de Ferreyra terminaron aguantando el resultado, lo que a fin de cuentas no estuvo tan mal.



Es que la Celeste quedó con las chances intactas de clasificar y las posibilidades existen si es que Uruguay vence a Colombia en la última jornada.



Del grosero error cometido en la primera parte, De Arruabarrena pasó a realizar una gran doble atajada ante Matheus Cunha que prácticamente se metía con pelota y todo. La tarea de los laterales volvió a ser muy buena y Ugarte se llevó todos los aplausos.



Noventa minutos le quedan a Uruguay en el Preolímpico y son noventa minutos que mantienen las chances intactas de llegar a Japón para los Juegos Olímpicos.