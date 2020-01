Uruguay debe ganarle a Perú o empezar a cantar la retirada del Preolímpico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ganar o volverse a casa. Esa es la realidad de esta noche para Uruguay, que desde las 20 horas y ante Perú se jugará la última ficha para seguir con vida en el Preolímpico Sub 23 de Colombia. Al tener libre en la última jornada, la Celeste no puede cosechar otro resultado que no sea la victoria para mantener chance de avanzar a la ronda final del certamen.

El triunfo ante Paraguay y las derrotas frente a Brasil y Bolivia hoy tienen a los dirigidos por Gustavo Ferreyra en la última posición del grupo con tres puntos, los mismos que tienen los guaraníes, Bolivia y Perú a diferencia de que la Celeste tiene peor saldo de goles.

Es por este detalle que a Uruguay solo le sirve ganar para ilusionarse con la chance de avanzar al cuadrangular final. Esto se debe a que si la Celeste empata, y teniendo en cuenta que tendrá fecha libre en la última jornada, Perú ya quedará con los mismos puntos y con mejor saldo de goles.

Pero claro está que la victoria tampoco asegura nada, ya que para que los tres puntos le terminen dando la clasificación a Uruguay, Brasil debería vencer a Paraguay y Bolivia y además que los del altiplano igualen con Perú o en el caso de que haya un ganador no termine con mejor diferencia que la Celeste.

Sencillo no es y menos teniendo en cuenta lo que fueron los rendimientos de Uruguay en los tres juegos anteriores, donde la pelota pasó casi siempre por el rival, lo cual le complicó el hecho de tener chances en ofensiva.

En la definición también deberá mejorar la Celeste teniendo en cuenta que, además de que le costó la generación, también desperdició muchas de las jugadas que pudieron servirle para anotar.

Enfrente estará una selección peruana que llega bien luego de reponerse de la derrota ante Brasil en el estreno con un triunfazo ante Paraguay, selección con la que caía 0-2 y a la que terminó venciendo por 3-2 para sumar sus primeros tres puntos.

La necesidad de gol para Uruguay puede ser un punto positivo para los incaicos, que suelen jugar con cinco hombres en el mediocampo y que se podrían adueñar de ese sector si la Celeste se desespera por anotar.

Si ganar es clave, golear también lo es porque Uruguay tiene en este momento una diferencia de -2 y mejorarla también implicaría complicar a Perú, que en este momento se ubica en 0 por haber anotado tres goles y haber recibido tres.

Luego del triunfo ante Paraguay y el hecho de haber superado al que parecía ser el rival directo de Uruguay, las ilusiones de la clasificación habían aumentado y por eso fueron golpes muy duros las caídas frente a Brasil y Bolivia, sobre todo porque una podría haber sido por goleada y la otra se dio sobre el final en un partido donde Uruguay jugó muy mal.

Los dirigidos por Gustavo Ferreyra están en deuda respecto a lo que uno podía imaginar y lo mismo sucede con el planteo del entrenador, que hasta el momento se basó más en recuperar la pelota que en ser protagonista, algo que uno podía imaginar, al menos, al momento de enfrentar a Bolivia.

Precisamente eso es a lo que deberá apuntar Uruguay en el duelo de esta noche: a ser protagonista. Tener la pelota e ir en busca de un gol que le permita marcar diferencia y que también le otorgue tranquilidad a un plantel que tiene un solo objetivo por cumplir: triunfar.

Los tres puntos son vitales si es que Uruguay quiere ilusionarse con la clasificación a la próxima ronda y la posibilidad de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Ganar o ganar; es lo único que le queda por hacer a los de Ferreyra y luego esperar alguna ayuda.