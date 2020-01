Uruguay y el costo de no haber valorado un empate con Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay venció 1-0 a Perú y luego Brasil derrotó 5-3 a Bolivia. Esos eran los resultados que necesitaba la Celeste para seguir con vida en el Preolímpico Sub 23 que se disputa en Colombia. Así, pasó de estar última en el grupo B a segunda sola detrás de los brasileños. Eso sí, ya no depende de sí misma porque en la última fecha tendrá libre.

El combinado dirigido por Gustavo Ferreyra no ha jugado nada bien, pero más allá de ello no es la razón principal por la cual hoy sufre. En realidad, salvo Brasil el resto ha demostrado un juego tan pobre como el celeste. Uruguay necesita una serie de resultados en la última jornada que, a decir verdad, no son tan poco probables.

Que Brasil (por más que juegue con algunos suplentes) pierda con Paraguay es factible. Que Perú y Bolivia empate, también, aunque en principio el favoritismo sería para los incaicos que, de ganar, dejarían afuera a la Celeste. También es posible que Bolivia venza a Perú, pero difícil que lo haga por más de un gol. Entonces, Uruguay está en una situación incómoda, pero no imposible.

Aquella derrota con Bolivia

Por supuesto que con el diario del lunes siempre es más fácil hablar, pero hoy queda en evidencia el peso que tiene la inesperada derrota 3-2 contra Bolivia. Uruguay perdía 2-0 y en tres minutos remontó el marcador para empatarlo. El envión anímico llevó al equipo a ir por los tres puntos (todos los uruguayos entonces coincidíamos que el partido se podía ganar), tuvo sus chances de convertir el tercer tanto y también de recibirlo. Finalmente ocurrió esto último, ya en tiempo de descuento, y la celeste se quedó con las manos vacías.

Si se hubiera valorado en su justa medida la importancia de ese punto (cierto es también que nadie esperaba a esa altura que Perú le ganaría a Paraguay), hoy la realidad sería bien distinta.

Con ese empate, Uruguay hoy tendría 7 unidades, Paraguay 3, Perú 3 y Bolivia 1. Esto significa que el grupo ya tendría a sus dos clasificados: Brasil (con 9 puntos) y la Celeste, porque por más que ganaran Paraguay y Perú en la última no podrían alcanzar a los uruguayos.

Nadie hubiera quedado conforme en el momento con empatar ante Bolivia, pero dolió mucho más la derrota. Hay un axioma en el deporte que es: partido que no se puede ganar no se debe perder. Uruguay no supo aplicarlo y por eso hoy, además de jugar mal (y hasta muy mal), dejó su futuro en manos de otros.