Uruguay clasificó primero al hexagonal del Sudamericano sub 17; Brasil quedó afuera

Ayer terminó la fase de grupos del Sudamericano sub 17 y Uruguay logró clasificarse al hexagonal final como primero, en un "grupo de la muerte" en el que Brasil quedó eliminado.

Argentina goleó el sábado por 3-0 a Brasil, el campeón de las dos últimas ediciones del torneo, dejándolo eliminado por diferencia de goles.



Después de que Paraguay hubiese ganado por 0-1 a Colombia en el primer partido del día, la albiceleste necesitaba ganar a la Canarinha por tres goles de diferencia.



El combinado dirigido por Pablo Aimar lo consiguió con un gol en el tiempo añadido del lateral izquierdo Bruno Amione, cerrando un partido redondo de Argentina donde también anotaron el delantero Matías Godoy y el puntero izquierdo Exequiel Zeballos.



El castigo para los brasileños sería tremendo de no ser por que ellos serán los anfitriones del Mundial sub 17 que se disputará a finales de año, por lo que pueden permitirse el lujo esta vez de no luchar por los cuatro cupos para jugar el máximo torneo de la categoría.



En el primer partido del día, Paraguay también obtuvo su pase para el hexagonal al ganar por 0-1 a Colombia con un gol del delantero centro Diego Duarte, en un partido que la selección guaraní dominó de principio a fin.

Colombia, que llegó a este torneo con muchas expectativas, se despide sin haber ganado un solo encuentro, y sin apenas haber creado peligro a Paraguay en este último partido.



Así, Argentina y Paraguay acompañarán a Uruguay como los tres clasificados del Grupo B para el hexagonal final, ya que la Celeste, que descansaba en esta jornada, ya tenía el puesto asegurado.



En el hexagonal también estarán Perú, Ecuador y Chile, que este viernes se clasificaron para la fase final y dejaron eliminados a Venezuela y Bolivia, que también se va con un pleno de derrotas.



La jornada inaugural del hexagonal se disputará el próximo martes con los partidos Perú-Argentina, Chile-Ecuador y Uruguay-Paraguay.



La Celeste, que buscará vengarse tras la derrota sufrida en la cuarta fecha ante los paraguayos, juega a las 20:50 horas.



El calendario celeste

- Martes 2/4 20:50 Uruguay vs. Paraguay

- Viernes 5/4 20:50 Uruguay vs. Argentina

​- Lunes 8/4 20:50 Uruguay vs. Ecuador

- Jueves 11/4 20:50 Uruguay vs. Chile

- Domingo 14/4 23:10 Uruguay vs. Perú