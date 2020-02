Uruguay puede clasificar a Tokio incluso empatando ante Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay entró al cuadrangular final del Torneo Preolímpico de Colombia por la ventana. Luego de haber ganado dos partidos y perdido otros tantos, se sentó en la tribuna del estadio de Armenia para ver la última fecha, en la cual tuvo libre, a esperar que los resultados le favorecieran. Y así ocurrió.

Un gol de Perú en el minuto 95 para el 2-1 final ante Bolivia alimentó el sueño, porque los celestes necesitaban un empate en ese partido o que ganaran los bolivianos por no más de un gol.

A segunda hora en el milagro debía completarse con que Paraguay no venciera a Brasil, un resultado más lógico. Fue victoria brasileña por 2-1 y Uruguay avanzó.

Llegó el debut en la fase final con una mala actuación, repitiendo lo hecho en la ronda de grupos, y el partido se saldó con derrota 3-2 con Argentina, pero el equipo dejó una mejor imagen, porque llegó a estar 3-0 abajo y reaccionó. A segunda hora Colombia le empató 1-1 a Brasil y reavivó las posibilidades celestes.

En lo que va del Preolímpico, todos han jugado para Uruguay menos la propia selección dirigida por Gustavo Ferreyra. Al menos así fue hasta el jueves a la noche, porque en el empate 1-1 con Brasil los celestes jugaron su mejor partido e incluso merecieron ganar. Si no lo hicieron fue por el insólito gol en contra que se hizo el arquero Ignacio De Arruabarrena.

Lo concreto es que Uruguay no ganó ninguno de los dos partidos que disputó por la fase final, pero lejos está de ser eliminado. Es más, hasta con un empate en la última fecha ante Colombia podría clasificar. ¿Qué resultados necesita?

Si gana Uruguay

Una victoria en el partido del domingo a la hora 20 en Bucaramanga pondría a la Celeste con un pie en Tokio, pues llegaría a 4 puntos y eliminaría a Colombia. Con Argentina ya clasificada luego de haber vencido el jueves 2-1 a Colombia, queda un solo cupo, por lo cual precisaría que Brasil (2 puntos) no derrote a la Albiceleste.

Si empata Uruguay

Una derrota dejará afuera a la Celeste. El empate solo le servirá si a segunda hora Argentina derrota por al menos dos goles a Brasil. La situación es la siguiente:

1. Argentina con 6 puntos

2. Brasil con 2 puntos (saldo de goles 0)

3. Uruguay con 1 punto (-1)

4. Colombia con 1 punto (-1)

Uruguay aventaja a Colombia en cantidad de goles anotados: 3 (2 a Argentina y 1 a Brasil) contra 2 (1 a Brasil y 1 a Argentina). Por lo tanto, con el empate Uruguay se mantendría por encima de Colombia al quedar ambos con el mismo puntaje (2), el mismo saldo (-1) y los celestes con un gol más convertido.

Si Brasil cae por dos goles su saldo pasará a ser -2, por lo cual incluso terminaría cuarto.

Suerte a Uruguay no le ha faltado. Es lo que más ha tenido en el torneo, porque no ha jugado bien y ha fallado goles increíbles, como la oportunidad desperdiciada por Matías Arezo ante Bolivia en la primera fase y el tanto que no concretó Diego Rossi el jueves ante Brasil que hubiera significado el 2-1. Por lo tanto, todavía se puede soñar con ver nuevamente a la Celeste en Tokio 2020.