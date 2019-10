Tabárez: "Cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez, dijo ayer que "cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo" y destacó el gol de Darwin Núñez en su debut como una demostración de que se puede "soñar" con que "el proceso de selecciones va a seguir más allá de quien esté al frente".

Luego del empate 1 a 1 con Perú, manifestó en conferencia de prensa que "salimos a buscar los partidos, en Montevideo y acá. Después (se produjo) una situación lamentable como la expulsión del primer tiempo, que no la entiendo, no debería pasar. Eso nos condicionó mucho".



"Pese a todo y viendo las estadísticas del partido recién, hemos tirado al arco más que Perú, nos superaron en posesión de pelota en un 4%. Creo que es un mérito de mis futbolistas el luchar por el resultado, el esperar una chance y así fue. Y creo que llegó en el peor momento, cuando Perú empezó a manejar la pelota, nos costaba agarrarla y nos alejaba la posibilidad de convertir", indicó.



Consultado sobre sus 200 partidos dirigidos con Uruguay, Tabárez dijo: "No lo tomé como un partido especial porque sería anteponer lo personal a lo que es importante realmente, que es un partido de fecha FIFA, que es una preparación para la próxima eliminatoria. Pero cuando se habla de tiempo en cifras de doble cero, siempre es algo especial. Por razones de edad, este es el último doble cero que voy a tener en el fútbol. Pero jamás pensé, cuando era un niño que se ilusionaba en un país de cultura futbolística, que podía llegar a la selección de mi país por tanto tiempo y seguir un proyecto con ideas que traíamos desde hace tiempo y que nos ha permitido no solo conseguir resultados, ir a mundiales, sino que también hemos coordinado las selecciones juveniles con la mayor".



"En este momento hay algo que en otros países se está comentando", continuó, "que es la gestión del recambio". En este sentido valoró que "nosotros cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo. Por ejemplo, el futbolista que convirtió el gol hoy, Darwin Núñez, es un jugador que jugó en la última selección sub 20. Su venida a la selección tuvo que ver con eso. Con que no estaban Suárez, Stuani, Cavani. Y mostró que con tiempo, rodaje y las oportunidades que pueda tener, se puede permitir soñar que el proceso de selecciones va a seguir más allá de quien esté al frente".



"Valverde, Vecino, Giovanni González, Viña, Josema Giménez, Campaña, son todos jugadores que han venido de los procesos de selecciones juveniles y eso también tiene que ver con los 200 partidos o con este camino tan largo que estamos recorriendo. Lo miro desde ese punto de vista", sentenció Tabárez.



"Lo reconozco, lo agradezco y también a quienes fueron los protagonistas de estos 200 partidos, los futbolistas, que siempre son más importantes que cualquier entrenador", destacó el entrenador