Tabárez: "Siempre tiene que ser una época de recambio y a mi manera de ver es permanente"

A pocas horas del choque ante Bolivia y en una jornada donde el plantel de Uruguay visitó el Campeón del Siglo, el maestro Óscar Washington Tabárez brindó la conferencia de prensa previa al encuentro.

El entrenador trató distintos temas ante las preguntas que le llegaron y a lo primero que hizo referencia fue al esquema de juego con el que saltó a la cancha en Lima para enfrentar a Perú.

"En algunos momentos funcionó bien. Obviamente lo hicimos para tratar de lograr éxito y suplir la falta de gol que tuvimos en varios partidos de Eliminatorias", aseguró y recalcó: "En la Copa América lo usamos contra Bolivia y luego contra Paraguay. Se hizo un buen juego, se tuvieron llegadas y le aportó mucho al equipo".



Para esta forma de jugar, es importante como los volantes llegan al ataque e indicó: "Hay jugadores con condiciones para jugar en esa segunda línea de ataque atrás del centrodelantero y siempre hay que tener opciones y diferentes maneras de jugar que creo que están por encima del estilo de juego. Por momentos salió bien contra Perú"



Aunque también planteó: "Esto de jugar cada pocos días lleva a que estemos un poco pendientes de la seguidilla de partidos. El rival se nos acercó y tuvimos que darle prioridad a reforzar el mediocampo adelante de los zagueros, lo fuimos logrando y en ese intento también tuvimos que sacar jugadores influyentes en la creación, a veces hay que atender las urgencias".

El próximo rival de Uruguay será Bolivia, equipo al que la Celeste ya enfrentó en la última Copa América y en relación a la selección del altiplano expresó: "Es un partido de irlo a ganar y no como expresión de deseo. El entorno se aneja por sensaciones, como que Bolivia nunca nos ganó en Montevideo, pero nada tiene que ver con lo que va a suceder en el partido. Es un equipo muy lógico, da lucha y en cuanto a integrantes es parecido al de la Copa América. Tenemos que tomar nuestros recaudos y hacer lo necesario para cumplir el objetivo: ganarlo. Esto no quiere decir que lo demos por hecho antes, pero es muy probable que nos cueste si es que lo lo logramos".



Consultado sobre el recambio que mantiene la selección y las caras nuevas del plantel afirmó: "No diría que estamos cambiando todo, pero es un período en el que hay que seguir atentos y que no tiemble el pulso al tomar decisiones".



"Siempre tiene que ser una época de recambio en el sentido de detectar a los jóvenes en el principio de su evolución cuando muy jóvenes juegan en Primera o, cuando teníamos, su participación en juveniles y a mi manera de ver es permanente", agregó.

Una de las novedades que tendrá el partido ante Bolivia es que se jugará por primera vez en el Campeón del Siglo y que será con público en las tribunas. En referencia a que el choque será en el escenario de Peñarol, le restó importancia porque "nos enfrentamos a eso permanentemente. A veces vamos donde ya hemos ido, pero encontramos a la cancha diferente".



Aunque sí aseguró que "lo que más va a sorprender es no jugar en el Centenario. Me cuesta la idea de que juguemos en otro lado, por eso puede ser importante tener toda la información".



Respecto a la presencia de los hinchas fue contundente y consideró que "es importante el reencuentro porque en el fútbol el público es la esencia. Es una parte muy importante del espectáculo, del sentido de pertenencia a una institución o selección nacional y que lo hace ver cuando se juegan los partidos y creo que tiene mucha influencia en la relación de fuerzas y sobre todo cuando ese público juega a favor de la selección como en las Eliiminatorias al Mundial de Rusia donde fue la asociación de Sudamérica que vendió mas entadas al jugar de local".